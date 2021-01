Jak zrušit WhatsApp: Kompletní průvodce

V posledních dnech se na našem magazínu věnujeme především alternativním aplikacím za WhatsApp. Činíme tak především kvůli tomu důvodu, že se Facebook, který za zmíněným komunikátorem stojí, rozhodl upravit podmínky a pravidla používání. Konkrétně měl po aplikaci změn získat přístup k dalším uživatelským datům z WhatsAppu. Dokonce se objevily zprávy o tom, že by měl být schopný také číst vaše zprávy, a poté prostřednictvím nich ještě lépe cílit reklamy. Pokud už jste si nějakou alternativní aplikaci pro WhatsApp stáhli a začali jste ji používat, tak by vás mohlo zajímat, jakým způsobem lze kompletně na WhatsAppu odstranit účet. V tomto článku se podíváme, jak na to.

Jak smazat účet na WhatsAppu

Co se týče dostupných alternativ pro WhatsApp, tak můžete využít například Signal, Threemu či Telegram. Jestliže už jste si na alternativu zvykli a nyní chcete veškerá data, která o vás WhatsApp – potažmo Facebook – získal, smazat, tak se nejedná o nic extra složitého. Postup je následující:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu otevřeli aplikaci WhatsApp.

Jakmile tak učiníte, tak ve spodním menu klepněte vlevo na možnost Nastavení.

Na této obrazovce lokalizujte a rozklepněte kolonku Účet.

V rámci této sekce poté rozklikněte řádek Odstranit účet.

Nyní si přečtěte veškeré informace o tom, co se stane, pokud účet odstraníte.

Pokud se vším souhlasíte, tak níže zadejte vaše telefonní číslo.

Po zadání čísla a rozmyšlení se klepněte na tlačítko Odstranit účet.

Jakmile tak učiníte, tak se zobrazí obrazovka, kde můžete poskytnout zpětnou vazbu.

Poskytnutí zpětné vazby je nepovinné. Poté klepněte vpravo nahoře na Další.

Na další obrazovce máte poslední možnost vrátit se zpět. Odstranění je nevratné.

Chcete-li účet kompletně odstranit, klepněte dole na Odstranit účet.

Jestliže jste pomocí výše uvedeného postupu odstranili váš účet na WhatsAppu, tak už není cesty zpět. Pokud se někdy v budoucnu do WhatsAppu vrátíte, tak nebudou žádná vaše data obnovená a začnete s čistým štítem. Některé z vás by mohlo zajímat, co přesně se vlastně s vaším účtem po odstranění stane:

Odstraněna bude vaše profilová fotografie a veškeré informace o účtu;

zároveň budete odebráni ze všech skupin, ke kterým jste se v rámci WhatsAppu připojili;

dojde k odstranění historie zpráv, a to jak z lokálního úložiště, tak z iCloudu;

odstraněny dále budou osobní údaje, které WhatsApp sdílí s Facebookem.

Celé odstraňování dat může trvat až 90 dní od doby, co jste o odstranění účtu zažádali. Až 90 dní pak může zůstat kopie dat také na iCloudu. Přímo WhatsApp však uvádí, že nemusí dojít k odstranění některých diagnostických záznamů – ty každopádně neobsahují žádné osobní identifikátory. Tak stejně může WhatsApp vaše data uchovat pro právní účely.