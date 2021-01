5 tipů a triků pro Telegram, které by měl znát každý jeho uživatel

Je to jen několik dnů nazpátek, co se internetem prohnala zpráva o nových podmínkách a pravidlech, které má zavést komunikační aplikace WhatsApp. V těchto nových podmínkách stálo, že Facebook, který WhatsApp vlastní, bude schopen pracovat s vašimi zprávami, a to především pro cílení reklamy. Uživatelům se tohle zcela pochopitelně nelíbilo, mnoho z nich dokonce až doteď nevědělo, že za WhatsAppem stojí právě Facebook. Nasazení zmíněných podmínek má sice odklad, s největší pravděpodobností se jim ale uživatelé stejně nevyhnou. Přesně proto několik milionů jedinců přestalo WhatsApp používat a přesunuli se na jednu z vhodných alternativ, například na Telegram. Pokud jste i vy na tuto aplikaci přešli, tak se vám rozhodně bude líbit tento článek, ve kterém se podíváme na 5 tipů a triků v rámci Telegramu.

Skrytý chat

Telegram, stejně jako například Signal, využívá koncového šifrování. Veškeré vaše zprávy jsou tedy v Telegramu v bezpečí. Jestliže se ale s druhou stranou potřebujete domluvit na něčem opravdu citlivém, tak můžete využít funkci skrytého chatu. Veškeré zprávy v tomto chatu jsou dočasné – můžete si totiž nastavit, po jaké době se mají smazat. Chcete-li skrytý chat aktivovat, tak v Telegramu otevřete kontakt, se kterým jej chcete začít. Poté nahoře klepněte na jméno kontaktu, a poté napravo rozklikněte ikonu tří teček s názvem More. Pak už jen stačí, abyste klepnuli na Start Secret Chat. Chcete-li nastavit, aby se odeslaná zpráva automaticky smazala, tak stačí napravo v textovém poli klepnout na ikonu časovače a vybrat dobu. Chat poté smažete tak, že po něm přejedete na hlavní stránce zprava doleva a vyberete možnost Delete.

Odstranění zpráv i od odesilatele

U většiny chatovacích aplikací je běžné, že můžete odstranit nějakou zprávu i poté, co ji odešlete. To se hodí například tehdy, pokud konkrétní zprávu pošlete někomu jinému – co si budeme nalhávat, tohle už se nejspíše stalo každému z nás. I v Telegramu samozřejmě tato možnost pro odstranění odeslané zprávy existuje. Mimo to ale můžete také odstranit zprávu, kterou odeslala druhá strana. Tato zpráva se pak nemusí smazat pouze vám, ale právě i druhé straně. Nedojde tak k tomu, že se ve finále budou na jednom zařízení objevovat jiné zprávy, než na tom druhém. Chcete-li svou zprávu, anebo tu od odesilatele smazat, tak se nejedná o nic složitého. Stačí, abyste na konkrétní zprávě v chatu podrželi prst, dokud se neobjeví nabídka. Zde pak klepněte na Delete a vyberte si, zdali chcete zprávu smazat pro obě dvě strany, anebo jen pro vás.

Uzamknutí pomocí Touch ID či Face ID

Jestliže čas od času někomu půjčíte svůj iPhone a máte strach, že by se dotyčný mohl do aplikace Telegram dostat, popřípadě pokud chcete pouze aktivovat další vrstvu zabezpečení, tak se vám rozhodně bude líbit tento tip. Aplikaci Telegram si totiž můžete nechat uzamknout kromě klasického PIN kódu prostřednictvím biometrické ochrany Touch ID či Face ID. Chcete-li si tohle zabezpečení nastavit, tak na domovské obrazovce Telegramu klepněte ve spodním menu na Settings. Poté je nutné, abyste níže rozkliknuli sekci Privacy and Security, kde nahoře otevřete Passcode & Touch ID či Passcode & Face ID. Poté klepněte na Turn Passcode On a nastavte si PIN kód, který bude sloužit pro odemčení aplikace. Pak je nutné aktivovat funkci Unlock with Touch ID (Face ID) a nezapomeňte si také v Auto-Lock nastavit, po jaké době od odemčení se má aplikace opětovně zamknout.

Kompletní změna vzhledu

Po prvním spuštění nemusí vzhled Telegramu naprosto všem vyhovovat. To je samozřejmě naprosto pochopitelné, jelikož je design subjektivní záležitostí. Narozdíl od jiných aplikací si však můžete Telegram překopat k obrazu svému. Konkrétně můžete provést změnu barevného zobrazení, stejně tak nechybí možnost pro změnu pozadí, automatického spouštění tmavého režimu, velikosti písma či rohů jednotlivých zpráv. Využít můžete také změnu ikony, která se zobrazuje na domovské obrazovce vašeho iPhonu či iPadu, popřípadě lze provést (de)aktivaci některých dalších funkcí. Zkrátka a jednoduše, věřím, že v Telegramu si přijde na své doopravdy každý. Chcete-li provést změnu vzhledu aplikace, tak na domovské obrazovce klepněte vpravo dole na Settings. Jakmile tak učiníte, tak se přesuňte do sekce Appearance, kde veškeré možnosti najdete.

Rychlé odpovědi na Apple Watch

Jestliže patříte mimo jiné také mezi vlastníky Apple Watch, tak už jste možná zjistili, že si s Telegramem rozumí více než dobře. Na jablečných hodinkách se vám samozřejmě při obdržení zprávy zobrazí notifikace. Zprávu si můžete přímo z notifikace přečíst a popřípadě na ni můžete rovnou odpovědět, a to například předpřipravenými frázemi. Problémem každopádně je, že jsou tyto fráze k dispozici pouze v angličtině. Nejedná se však o nic, co by nešlo napravit – v Telegramu si totiž veškeré rychlé odpovědi pro Apple Watch můžete přenastavit k obrazu svému. Chcete-li rychlé odpovědi na Apple Watch změnit, tak vpravo dole na hlavní stránce klepněte na kolonku Settings, a poté úplně dole rozklepněte Apple Watch. Zde už se zobrazí kolonky s jednotlivými výchozími odpověďmi, které stačí jednoduše přepsat.