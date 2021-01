Jediná placená alternativa pro WhatsApp, která dává smysl

Pokud pravidelně sledujete náš magazín, tak jste si zajisté všimli článku, ve kterém jsme vás informovali o nových pravidlech a podmínkách z komunikační aplikace WhatsApp. V těchto nových podmínkách jednoduše stojí, že se má Facebook, který WhatsApp vlastní, ještě více s touto aplikací propojit a získat tak přístup k dalším datům o uživatelích. Jakmile se uživatelé o těchto nových podmínkách dozvěděli, tak naprosto očekávaně začali plašit – přiznejme si, asi nikdo z nás nechce, aby měl někdo další přístup k našim soukromým datům. Facebook sice celou situaci vysvětlil, ve finále ale nemůžeme říci, kde je skutečně pravda. WhatsApp tak prakticky ze dne na den přestalo používat několik milionů uživatelů a Facebook zavedení nových podmínek v rámci WhatsAppu odložil na květen letošního roku.

Většina z nás samozřejmě potřebuje nějakým způsobem s rodinou a přáteli komunikovat. Pokud tedy i vy hledáte nějakou vhodnou a hlavně bezpečnější alternativu za WhatsApp, tak pro vás máme skvělé zprávy. Před několika dny jsme totiž publikovali další článek, ve kterém jsme hned několik bezplatných a bezpečných komunikačních aplikací představili. V současné době vede v kategorii bezpečných chatovacích aplikací Signal, který je mimo jiné nejstahovanější aplikací všeobecně, a to jak v App Storu, tak v Google Play. Někteří z vás se každopádně v komentářích ptali na to, zdali existuje také nějaké placené alternativy, které by bylo možné využít. Samozřejmě, že existují, rozhodně jich ale není vůbec hojný počet – mezi důvěryhodnou lze zařadit asi doopravdy jen jedinou aplikaci s názvem Threema. Tu si můžete pořídit za jednorázový poplatek 79 korun.

I když se to nemusí na první dobrou zdát, tak Threema taktéž patří mezi jednu z nejpopulárnějších aplikací pro bezpečné chatování. Mezi placenými aplikacemi v této kategorii je bezesporu nejprodávanější a dá se říct, že nemá konkurenci. Ano, sice existuje ještě pár dalších placených komunikátorů, s velkou pravděpodobností v nich nenajdete své kontakty a nalejme si čistého vína – k čemu vám je chatovací aplikace bez kontaktů. Kromě toho nejspíše tak úplně nechcete věřit nějaké „noname“ aplikaci, která ve finále může lhát a data vesele sbírat. U velkých aplikací si to vývojáři nedovolí – kdyby totiž taková věc pukla, znamenalo by to pro aplikaci špatnou pověst a destruktivní následky. Minulý rok se mělo v jedné nejmenované kauze Threemu podařit prolomit, každopádně vzhledem ke koncovému šifrování a dalším bezpečnostním prvkům k žádnému prolomení nedošlo. Nejspíše se jen podařilo odemknout samotný iPhone a co si budeme, spustit na odemčeném telefonu nějakou aplikaci už umí i malé dítě.

Zprávami, které jdou proti Threemě, se tedy nenechte úplně vyvodit z míry. Threema dokáže všechny vaše zprávy ochránit před hackery, korporacemi i vládními agenturami. Kromě šifrovaného chatování ji lze využít také k šifrovaným hovorům a video-hovorům. Rozhodně se navíc nemusíte bát, že byste byli nějakým způsobem omezeni o funkce, které v dnešní době nabízí kdejaká komunikační aplikace. Threema je plnohodnotnou chatovací aplikací, jež je například oproti Messengeru a dalším podobným bezpečnější, a nabízí veškeré funkce, které očekáváte. Většina úkonů se při využití Threemy odehrává přímo na vašem zařízení a co se týče zpráv, tak ty se ihned po doručení ze serverů aplikace mažou. Koncovým šifrováním jsou zde chráněné zprávy, hovory, video-hovory, skupinové konverzace, soubory a dokonce i metadata o zprávách. K šifrování Threema používá kryptografickou knihovnu NaCl s otevřeným zdrojovým kódem. Hledáte-li perfektní a bezpečnou aplikaci, od které však očekáváte veškeré funkce klasického komunikátoru, tak vám Threemu můžeme doporučit.

Aplikaci Threema zakoupíte za 79 korun zde