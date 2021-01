Zachovejte klid. Větší propojení WhatsAppu s Facebookem vaše soukromí neohrozí

Je tomu jen pár dní, co WhatsApp mírně aktualizoval své zásady ochrany osobních údajů uživatelů, čímž zcela nečekaně zažehl neuvěřitelně silný plamen nenávisti. Nové zásady ochrany osobních údajů totiž počítají s větším propojením s Facebookem, což si mnozí uživatelé vyložili jako naprostou ztrátu soukromí a naopak podporu své špionáže. Nutno navíc podotknout, že této paniky využila i mnohá média, která je v této domněnce utvrzovala, byť byla po důkladnějším prostudování nových zásad mylná, ba co víc – skoro až absurdní. Právě to se nyní snaží svým uživatelům vysvětlit i samotný WhatsApp na svém blogu.

Nové zásady ochrany osobních údajů WhatsAppu informují o propojitelnosti s Facebookem de facto jen skrze reklamy a jejich lepší cílení na uživatele WhatsAppu, což lze svým způsobem brát spíš pozitivně než negativně. Díky lepšímu reklamnímu propojení obou služeb by se vám totiž měly zobrazovat napříč nimi relevantnější reklamy, což mnozí z nás spíš přivítají, než aby hanili. Právě na to WhatsApp na svém blogu upozorňuje a jedním dechem dodává, že maximální soukromí chatu či hlasové komunikace jeho uživatelů zůstává zachováno. Stále tedy platí, že veškeré zprávy jsou chráněny pomocí end-to-end šifrování a že WhatsApp a ani Facebook nemá přístup k textovým zprávám, hlasovým zprávám či hlasovým hovorům. Bát se nemusíte ani toho, že by WhatsApp sdílel vaší knihovnu kontaktů s Facebookem či cokoliv podobného, stejně jako nebudou aplikace přístupovat ke sdílené poloze. Zkrátka a dobře, z uživatelského hlediska se přijetím nových zásad bezpečnosti nemění takřka nic – tedy minimálně z hlediska bezpečnosti komunikace. Panika a hromadný úprk ze služby tedy rozhodně není na místě.