Jaká vylepšení chceme letos vidět u iPhonů 13

Poslední dny starého roku jsou spolu s prvními dny roku nového jako stvořené pro vyřčení očekávání ohledně věcí v blízké či vzdálené budoucnosti. A jelikož čtete magazín zaměřený na společnost Apple, naše prorokování se samozřejmě nemůže týkat ničeho jiného než budoucnosti Apple produktů. V tomto článku si pak rozebereme konkrétně ten nejúspěšnější z nich a to z hlediska toho, co od něj očekáváme. Jaký tedy dle nás bude iPhone 13?

120Hz displej a Always-on

U iPhonů 12 se velmi dlouho spekulovalo nad nasazením displejů s variabilní obnovovací frekvencí, díky která by Applu umožnila s nimi dělat velmi zajímavé věci. Displeje měly být konkrétně schopné běžet jak na 1Hz, tak i na 120Hz, což je mimochodem dvojnásobek toho, co zvládají dnes. To by jinými slovy znamenalo, že by displeje s těmito technickými specifikacemi zvládaly velmi pravděpodobně jak zobrazování Always-on obsahu na uzamčeném displeji, tak i velmi plynulé zobrazování pohybujícího se obsahu na displeji odemčeném, jelikož by obraz dokázaly obnovit 120x za sekundu a nikoliv “jen” 60x, jako je tomu nyní. U iPhonů 12 jsme se sice této vychytávky nedočkali, ale vzhledem k tomu, že neměl být Apple od jejího dokončení daleko se tak nějak počítá s tím, že bude nasazena u iPhonů 13 a to ve vší parádě. iPhony se tak konečně stanou z hlediska obnovovací frekvence konkurenceschopnými vůči high-endovým Androidům.

Face ID po boku Touch ID

Přestože se Apple v posledních letech u iPhonů spoléhá primárně na Face ID, podle dostupných informací nezanevřel ani na legendu v podobě Touch ID. Právě to by si totiž mělo najít v příštím roce zpět na iPhony cestu a to nikoliv skrze prvek v Home Buttonu, jak jsme byli dříve zvyklí, ale jako “poddisplejový” snímač, jak je tomu nyní i u konkurence z řad Androidů. To by jinými slovy znamenalo, že bychom dostali telefony se dvěma vynikajícími autentizačními systémy, které by se navzájem skvěle doplňovaly a odemčení iPhonů by tudíž bylo vždy naprosto jednoduché a spolehlivé. Ve chvílích, kdy by bylo nevhodné využít Face ID bychom totiž sáhli po Touch ID a naopak. Na jednu stranu se jedná o naprosto prosté řešení, na druhou však o řešení svým způsobem geniální a účinné. V redakci navíc očekáváme to, že návrat Touch ID na iPhony bude skutečně velkolepý, jelikož bude telefon snímat otisk uživatele kdekoliv na displeji, což je věc, kterou se nynější konkurence Applu rozhodně chlubit nemůže. V tomto směru se tedy na “třináctky” rozhodně těšíme.

Užší rámečky kolem displeje

Dnešní doba širokým rámečkům kolem displeje zkrátka nepřeje a vědom si je toho velmi dobře i samotný Apple. Při redesignu iPhonů 12 proto z rámečků displeje značnou část ukrojil a tím celkově přední stranu telefonů zatraktivnil. Při bližším zkoumání rámečků “dvanáctek” je však jasné, že prostor pro vylepšování tu stále je a nutno podotknout, že pořád poměrně velký. Očekáváme proto, že se v příštím roce Applu přeci jen opět podaří s tloušťkou tohoto prvku hnout a displeje telefonů se opět mírně roztáhnou – byť samozřejmě tak, že se o jejich zvětšování nebude téměř ani dát hovořit.

Menší výřez pro Face ID

Horní výřez v displeji bezrámečkových iPhonů je i po několika letech, co jej svět zná, označován za jedno z nejkontroverznějších rozhodnutí Applu všech dob. Zatímco některým uživatelům se líbí a považují jej za rozpoznávací znak iPhonů, jiní v něm vidí zohyzdění jinak líbivého designu jablečných telefonů a nejraději by se jej zbavili. To sice s ohledem na nynější technologický stav světa tak úplně možné není, určité zmenšení se však obecně očekává. Ostatně, už u iPhonů 12 bylo prorokováno, že se výřez v displeji zmenší, což se však nakonec zřejmě kvůli problémům s jejich vývojem v souvislosti s koronavirem nepodařilo. U “třináctek” je ale tento upgrade poměrně reálný.

Vylepšení fotoaparátu

Psát o zlepšení fotoaparátu u nadcházejících iPhonů se může zdát na první pohled stejně zbytečné jako psát o tom, že u nich očekáváme vyšší výkon a RAM paměť. Pravdou však je, že v příštím roce neočekáváme “jen” zlepšení snímání detailů, lepší noční fotky či lepší zachycení barev, ale spíše upgrady ve věcech jako je zoomování či natáčení videa. Právě v přibližování mají totiž iPhony zatím velké mezery a tak je určitě na čase, aby je Apple začal mazat. Co se pak týče videa, již dlouho se spekuluje nad tím, že Apple své iPhony naučí nahrávání v portrétním režimu – tedy natáčení objektu s rozmazaným pozadím. A přesně toho bychom se u iPhonů 13 velmi rádi dočkali. Obecně se pak dá říci, že konkrétní očekávání u fotoaparátu “třináctek” nemáme, ale chceme, aby byla co největší a nejzajímavější.

Prodloužení výdrže baterie

Jestli iPhony v něčem tak úplně nezáří, je to jejich výdrž. Apple však údajně pro příští rok zkoumá zbrusu nový typ baterií, které by měly v kombinaci s úspornějšími displeji a procesory zajistit delší výdrž telefonů. Jasně, nebavíme se o nárůstu v řádu desítek hodin, ale zlepšení v řádu jednotek hodin bychom se dočkat mohli, což by ve výsledku zřejmě mnohým jablíčkářům bohatě stačilo, jelikož by tento nárůst zajistil jistější jednodenní výdrž telefonu i při aktivním využívání, potažmo dvou či třídenní výdrž bez většího odříkání si.

Smrt Lightningu

Přestože se dá Lightning port označit za jeden z nejikoničtějších prvků u iPhonů, velmi pravděpodobně mu v současnosti již zvoní umíráček. Toto zvonění by se pak mělo projevit už v příštím roce, kdy se minimálně z jednoho chystaného modelu tento konektor ztratí. Žádná náhrada za něj se však nechystá, což jinými slovy znamená, že se z telefonu stane první ryze bezportový iPhone. Synchronizace i nabíjení tedy bude nutné praktikovat bezdrátovou cestou, což však není v dnešní době nic náročného.