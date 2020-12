Komentář: Za plánovaný návrat Touch ID na iPhony můžeme poděkovat pandemii koronaviru

Děkovat za něco pandemii koronaviru by s ohledem na to, jak výrazně ovlivnila životy prakticky každého v uplynulém roce zřejmě nikoho z nás nenapadlo. Příští rok na podzim bychom však přesto mohli první pozitivní plod koronaviru sklízet – tedy alespoň ve světě Applu. iPhony 13 by se totiž měly podle naprosté většiny úniků dočkat návratu oblíbeného Touch ID, kterým Apple vyplní nedostatky Face ID. Ještě nedávno by přitom něco podobného nepřipadalo v úvahu.

Když Apple v roce 2017 poprvé světu Face ID představil, z celé jeho prezentace bylo jasné, že se k Touch ID tak úplně vracet nehodlá. Vlastnostmi totiž přejelo Face ID starší Touch ID na plné čáře. Má to ale jeden podstatný háček. S trochou nadsázky by se totiž dalo říci, že převaha Face ID nad Touch ID z hlediska vlastností platila jen v “normální době” – tedy době, kdy se svět ještě netřásl před koronvirem a nesnažil se proti němu bojovat rouškami. Právě jejich masivní používání je nyní ve výsledku pro Apple a jeho produkty paradoxně obrovským problémem, jelikož se s jejich využíváním v míře, kterou zažíváme nyní, zkrátka a dobře při vývoji Face ID nepočítalo. Tato technologie tak z logiky věci s rouškou pracovat spolehlivě neumí, čímž je de facto zbytečná. A právě to je podle zdrojů leakera Jona Prossera hlavní důvod pro oživení Touch ID u iPhonů. Prosserovy zdroje totiž tvrdí, že s ním Apple skutečně již u svých telefonů nepočítal, ale situace ho k oprášení tohoto konceptu donutila.

Někteří z vás budou zřejmě namítat, že si Apple s implementací Touch ID na nové iPhony pohrává již dlouhodobě, jelikož jej prozrazují velmi často nejrůznější patentové přihlášky. Nutno však podotknout, že ty za důkaz vývoje považovat rozhodně nelze, jelikož jsou to mnohdy de facto jen na papír zanesené nápady, které jsou zaregistrovány “pro strýčka příhodu”. Mnohé patenty pak vznikají jen proto, že jimi chtějí jejich tvůrci zmást konkurenci, což je pravděpodobně i případ pár patentů Applu. Informace Prossera o příchodu Touch ID ve spojitosti s koronavirem proto nemá v tomto směru určitě smysl jakkoliv zpochybňovat – tím spíš, když se jedná o jednoho z nejlépe informovaných leakerů ve světě Applu.

Ze spojení pandemie koronaviru + Touch ID na iPhonu si toho můžeme odnést mnohem víc než je na první pohled zřejmé. Jako vysoce pravděpodobné se zdá například to, že se tohoto řešení dočkáme skutečně už v iPhonech 13 a nikoliv až v modelech pozdějších, jelikož se tato vychytávka de facto limitovaná časově. V roce 2022 by totiž u iPhonů 14 už tak velký smysl (doufejme) dávat nemusela, zatímco příští rok se tak nějak s tím, že si roušek užijeme dosytosti, což logicky příchod Touch ID popožene.

Obecně se však dá říci, že Touch ID majitelé iPhonů ocení nejen kvůli koronaviru, ale i kvůli celkové využitelnosti jejich telefonů. Ačkoliv je totiž Face ID velmi spolehlivé, v některých situacích se na něj zkrátka spolehnout nelze, takže bude příchod další autentizační metody na iPhony více než příjemný. Vymaže totiž neduhy, které musíme překousnout dnes.