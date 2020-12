Apple má už dva funkční prototypy iPhonů 13 s Touch ID v displeji

Fanoušci Touch ID u iPhonů, příští rok bude váš. Prakticky všechny zdroje se totiž v současnosti shodují na tom, že se v něm dočkáme příchodu iPhonů 13 s Touch ID v displeji, které bude doplňovat nyní používané Face ID. Že má Apple nasazení obou technologií v příštím roce v plánu potvrdil dnes v noci ve svém videu i velmi přesný leaker Jon Prosser, dle kterého už dokonce vznikly dva funkční prototypy „třináctek“ s touto technologií.

Byl to právě Prosser, které ještě před pár týdny tvrdil, že jsou veškeré informace ohledně návratu Touch ID na iPhony mylné a nemá proto smysl s něčím podobným vůbec počítat. Jeho zdroje jej však měly přesvědčit o úplném opaku tvrzením, že Apple skutečně s návratem Touch ID počítá a to již velmi brzy. Existuje sice stále určitá šance, že se projekt nepodaří zrealizovat, avšak vzhledem k tomu, jak má být Touch ID v displeji pro iPhony 13 důležité se dá očekávat, že by jeho nasazení kalifornský gigant odpískal skutečně až v nejvyšší nouzi, která snad nenastane. Ostatně, aby možné potíže eliminoval, začal Touch ID v displeji na prvních prototypech testovat již nyní, což je výrazně dříve, než tomu bylo v minulosti u jiných iPhonů.

Jak přesně bude Touch ID v displeji na iPhonech řešeno sice není v tuto chvíli bohužel tak úplně jasné, obecně se však očekává, že se Applu podaří implementovat snímač pod celý displej, díky čemuž tak bude možné využít technologii naprosto kdekoliv na něm. Současná řešení u Androidů přitom spoléhají jen na určitou snímací zónu, což není logicky tak pohodlné jako dostupnost technologie pod celým displejem. Vše však v tomto směru ukáže až čas a úniky, které zcela určitě v jeho průběhu dorazí.