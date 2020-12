Jeden z nejpřesnějších analytiků prozradil, zda se i příští rok dočkáme pozdějšího představení nových iPhonů

Letošní rok byl pro společnost Apple z hlediska představování nových iPhonů a jejich uvádění do prodeje mimořádný. Z důvodů opatření, souvisejících s pandemií COVID-19, došlo nejen k odložení podzimní Keynote, ale také k uvedení letošních modelů do prodeje ve dvou vlnách. Analytik Ming-Chi Kuo ale v závěru uplynulého týdne uvedl, že se tato situace v příštím roce již nebude opakovat.

Kuo uvedl, že iPhony 13 budou představeny a uvedeny na trh ve standardním schématu. Informoval o tom ve své zprávě pro investory, kde mimo jiné uvedl, že všechny modely iPhonů 13 budou k dostání v průběhu září 2021 a nedojde k žádnému zpoždění. Kuo v této zmíněné zprávě rovněž uvedl, že nemá žádné obavy z původně předpovídaného snížení dodávek čipů A14. Některé zdroje totiž hovořily o tom, že by v průběhu druhého kvartálu roku 2021 mohlo ve srovnání s prvním kvartálem dojít k poklesu v produkci. Pokud ale dojde k poklesu, bude se podle Kua jednat o očekávaný sezónní pokles, který výrobu iPhonů nijak negativně neovlivní, a TSMC bez problémů přejde k výrobě čipů A15. Kuo také předpovídá silné prodeje iPhonu 12 Pro i v průběhu příštího roku, a uvádí, že poptávka po letošních Pro modelech je vyšší, než se původně očekávalo.

Již v první polovině letošního roku upozorňovaly různé zdroje na to, že se představení i uvedení letošních iPhonů do prodeje zpozdí z důvodu opatření, souvisejících s COVID-19. V souvislosti s pandemií docházelo k uzavírání továren, řada zaměstnanců Applu i spolupracujících společností musela přejít na systém práce z domova. Čtveřice letošních iPhonů byla nakonec představena v říjnu, do prodeje se dostala ve dvou vlnách.