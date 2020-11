iPhone 13 Pro Max zřejmě přijde o jeden ze svých nejikoničtějších prvků

Že se Apple chystá u svých iPhonů zbavit dnes již ikonického Lightning portu je díky spoustě úniků informací od předních světových leakerů skoro až veřejným tajemstvím. Jak se však podle nových indícií leakera Jona Prossera zdá, porty má Apple v plánu u iPhonů opouštět pozvolna. Na příští rok má totiž údajně odstranění portu v plánu jen u jednoho modelu.

Přestože se doposud počítalo spíše s tím, že Apple zatočí s Lightningy stejně jako s 3,5mm jacky u iPhonů 7 a odstraní je rovnou ze všech modelů dané řady, zdroje Prossera nyní tvrdí, že má kalifornský gigant v plánu tentokrát spíše pozvolný přechod. Jaký model bude tím prvním, který o port přijde, sice neprozradily, ale obecně se dá očekávat, že se bude jednat o iPhone 13 Pro Max – tedy top model dané řady. Zbylé iPhony se pak přidrží opět Lightningu, se kterým by se měly rozloučit o rok později – tedy v roce 2022.

Fotogalerie Recenze iPhone 12 Pro Max Recenze iPhone 12 Pro Max Recenze iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro Max LsA 15 iPhone 12 Pro Max LsA 14 iPhone 12 Pro Max LsA 13 +13 Fotek iPhone 12 Pro Max LsA 12 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 10 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 11 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 9 iPhone 12 Pro Max LsA 8 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 7 iPhone 12 Pro Max LsA 6 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 5 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 4 iPhone 12 Pro Max LsA 3 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 2 iPhone 12 Pro Max LsA 1 Vstoupit do galerie

Nenápadné přípravy

Na bezportovou budoucnost se Apple začal nenápadně připravovat už v letošním roce a to nejen představením svých prvních bezdrátových nabíječek, ale také implementací MagSafe, které umožňuje na záda iPhonů 12 magneticky připínat příslušenství. Díky tomu by ho tak měl být v příštím roce dostatek, což by uživatelům přechod na bezportové iPhony umožnilo – nebyli by totiž limitováni právě nekompatibilitou příslušenství. Vše však bude v tomto směru záležet na výrobcích třetích stran, kteří se musí o záplavu příslušenství postarat.