Apple chce u iPhonů 13 zabít “Face ID” a “Touch ID”, strach z toho však mít nemusíte

Že autentizační technologii Touch ID na iPhonech ještě tak úplně neodzvonilo slýcháme v posledních týdnech od čím dál většího množství zdrojů v čele s velmi přesným Ming-Chi Kuem či nyní i leakerem Komiyou. Tomu se navíc podařilo podle všeho zjistit i to, jaké plány má Apple u iPhonů 13 s názvoslovím jeho autentizačních technologií. To se má dočkat poměrně zajímavého zjednodušení, které však bude do značné míry radikální.

Rozlučte se s “Face ID” a “Touch ID” – tedy přesněji, nikoliv s technologiemi jako takovými, ale s jejich názvy. iPhony 13 mají totiž dorazit “jen” s “ID”, pod kterým se bude skrývat právě klasické Face ID a Touch ID. Jelikož však už nebude potřeba mezi autentizačními metodami rozlišovat, protože budou “třináctky” disponovat oběma variantami, bude u autentizace zbytečné uvádět “Face” či “Touch”.

Dá se předpokládat, že již brzy se začnou na veřejnost dostávat první větší úniky informací o chystaných novinkách, které je světu s předstihem velmi solidně představí. Ostatně, je tomu tak prakticky každý rok před Vánoci. Z dosavadních úniků se nicméně zdá, že minimálně z hlediska designu se žádné větší evoluce podobné té letošní nedočkáme. Vylepšení by měla dorazit spíše „pod kapotou“ ve formě vyššího výkonu, výkonnějšího procesoru a další spousty podobných vychytávek. Co se pak týče představení iPhonů 13, to by mělo proběhnout v září.