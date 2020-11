Startuje Black Friday na Swissten.eu: 21% sleva na vše

Komerční sdělení: Každý rok, několik týdnů před Vánocemi, chystají všemožní prodejci akci s názvem Black Friday. V rámci této akce, která se doopravdy často opakuje pouze jednou ročně, mohou zákazníci získat zboží s obrovskými slevami. Naprosto stejně to má letos i internetový obchod Swissten.eu. Již minulý rok jsme byli svědky parádních slev, každopádně letos Swissten.eu akci Black Friday posunul ještě o další úroveň výše. V rámci akce totiž můžete nakoupit zboží bez DPH, tedy s 21% slevou.

Pokud náš magazín sledujete pravidelně, tak jste už jste s největší pravděpodobností recenzi na nějaký ten produkt Swissten četli. Zatímco minulý rok internetový obchod Swissten.eu nabízel prakticky jen kabely, powerbanky a obyčejné napájecí adaptéry, tak v současné době je nabídka produktů několikanásobně větší. Osobně jste produkty od Swisstenu vybaven „od hlavy až k patě“ – aktivně využívám rychlonabíjecí adaptéry, kabely, USB-C hub, powerbankuprávě od Swisstenu, a to po dobu již několika dlouhých měsíců. Výrobky od Swisstenu jsou velmi kvalitní a překvapí vás mimo jiné svou cenou, která je oproti konkurenci opravdu nízká. Swissten si oblíbíte především tehdy, pokud usoudíte, že nechcete zbytečně utrácet za originální příslušenství (nejen) od Applu. Jak už jsem navíc zmínil výše, tak nyní můžete na už tak extra levné zboží využít další 21% slevu, což se rovná ceně bez DPH. Stačí využít slevový kód 21.

USB-C hub od Swisstenu:

Mimo jiné na internetovém obchodě Swissten.eu už delší dobu probíhá akce 1+1 tvrzené sklo zdarma – o této akci jsme vás taktéž informovali, a to před několika dny. Díky této akce získáte ke každému jednomu tvrzenému sklu Swissten, které si zakoupíte, sklo druhé, a to naprosto zdarma. Stačí, abyste do poznámky k objednávce napsali 1+1. Klasicky získáte zdarma stejné sklo, každopádně pokud chcete sklo zdarma získat k jinému zařízení, tak opět stačí, abyste do poznámky napsali, o jaké druhé sklo se má jednat. Na uplatnění obou těchto akcí máte čas do 6. prosince, 21% sleva platí na všechny produkty od Swisstenu. Slevový kód, který si můžete zkopírovat níže, můžete jednoduše uplatnit s košíku.

