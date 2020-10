Při objednání tvrzeného skla od Swisstenu získáte další kus zcela zdarma

Komerční sdělení: Internetový obchod Swissten.eu na našem magazínu už asi příliš představovat nemusíme. Za tu dobu, co s tímto obchodem spolupracujeme, nám díky němu rukama prošly desítky produktů nejen od značky Swissten. Je to jako včera, co jsme uveřejnili první recenzi na powerbanku a kabely, což bylo víceméně všechno, co zmíněný obchod nabízel. Během několika měsíců se však Swissten.eu velmi rozrostl a v současné době nabízí opravdu nespočet různých produktů. Kromě těch „obyčejných“ můžeme zmínit například USB-C huby (nejen) pro jablečné přenosné počítače, webkameru, sluchátka či tvrzená skla.

Většina z nás si ihned po zakoupení nového telefonu kupuje také všemožné příslušenství. Jestliže jste se rozhodli pro zakoupení iPhonu 12 či 12 Pro (později také 12 mini či 12 Pro Max), tak už nejspíše víte, že součástí balení není ani nabíjecí adaptér, ani drátová sluchátka EarPods. Apple se pro tento krok rozhodl z hlediska ekologie, jelikož je na světě již přes 2 miliardy nabíjecích adaptérů – to už jsme ale v jednom článku rozebírali, viz tento odkaz. Kromě adaptéru a sluchátek EarPods, tedy pokud je nevlastníte, je také naprosto běžné pořízení obalu a tvrzeného skla. Právě v úvodu jsme zmínili, že Swissten tato tvrzená skla prodává, a to hned několik různých typů. Skvělou zprávou je, že jsme si pro vás přichystali akci 1+1 sklo zdarma. Uplatnění této slevy je naprosto jednoduché.

Chcete-li tedy zakoupit tvrzené sklo na vaše nové zařízení, tak v obchodě Swissten.eu rozhodně neprohloupíte. Pokud chcete 1+1 sklo od Swisstenu získat, tak je postup naprosto jednoduchý. Přejděte na stránky internetového obchodu Swissten.eu a nahoře najeďte na sekci Temperovaná skla. Tímto se vám zobrazí seznam všech zařízení, na která si můžete tvrzená skla Swissten zakoupit. Příslušnou kategorii si rozklikněte, a poté si vyberte jedno z dostupných skel na vaše zařízení. Poté se přesuňte do košíku, klepněte na Pokračovat, vyberte způsob přepravy a platby, a pak se opět přesuňte na další obrazovku. Zde vyplňte vaše údaje a dole do poznámky nezapomeňte napsat 1+1. Tímto dostanete jeden kus stejného tvrzeného skla zdarma. Pokud chcete získat zdarma sklo na jiné zařízení, tak do poznámky napište 1+1 a název zařízení, na které má být druhé sklo určeno, tedy například 1+1, iPhone XS.