Recenze webkamery od Swisstenu: Když už vestavěná webkamera jednoduše nestačí

Co si budeme nalhávat, kvalita FaceTime kamery u současných Maců a MacBooků je doopravdy žalostná. I v případě, že za macOS zařízení zaplatíte několik desítek, ne-li stovek tisíc korun, tak dostanete kameru, která nabízí pouze HD rozlišení, což na dnešní dobu rozhodně není nic extra, ba naopak se spíše jedná o nižší průměr. Spekuluje se o tom, že Apple nechce nasadit novou webkameru z toho důvodu, že chystá přidání Face ID s TrueDepth kamerou, která umí až rozlišení 4K, a kterou najdeme u nejnovějších iPhonů. Tyto spekulace tady jsou ale již několik dlouhých měsíců a prozatím to nevypadá, že by se něco dělo. Dokonce ani redesignovaný 16″ MacBook Pro se lepší webkamery nedočkal, byť jeho základní konfigurace startuje na 70 tisících korunách.

Řešením je v tomto případě zakoupení externí webkamery. Stejně jako například kabelů anebo powerbanek, tak i externích webkamer je trh doslova plný. Některé webkamery jsou velmi levné a rozhodně si nimi nepolepšíte, jiné webkamery jsou zase předražené a dost často nabízí stejné funkce jako levnější konkurence. Pokud chcete mít jistotu toho, že zakoupením externí webkamery získáte v porovnání s vestavěnou FaceTime webkamerou lepší obraz a lepší kvalitu zvuku, tak by se vám mohla líbit tato recenze. Společně se totiž podíváme na novou webkameru od Swisstenu, která nabízí například automatické ostření či rozlišení až 1080p. Vrhněme se tedy přímo na věc a pojďme se této webkameře společně podívat na zoubek.

Oficiální specifikace

Jak už jsem nakousl v úvodu, tak webkamera od Swisstenu nabízí rozlišení 1080p, tedy Full HD, což je oproti 720p HD vestavěné webkameře rozhodně rozdíl. Další skvělou funkcí je automatické chytré ostření, které vždy zaostří na ten objekt, který chcete. Momentálně je navíc v kurzu pracovat z domova, takže pokud někomu chcete přes video hovor ukázat nějaký produkt, anebo cokoliv jiného, tak si můžete být jistí, že vám webkamera od Swisstenu poslouží naprosto parádně. Webkameru můžete jednoduše bez zbytečného nastavování připojit k macOS, Windows a k dalším operačním systémům. Součástí webkamery jsou poté dva mikrofony, které druhé straně zprostředkují perfektní zvuk bez šumění či chrčení. Maximální počet snímků za sekundu je stanoven na 30 FPS a kamera dokáže kromě Full HD rozlišení zobrazit také rozlišení 1280 x 720 pixelů (HD) či 640 x 480 pixelů. O napájení a připojení se stará klasický USB kabel, který stačí připojit k počítači a je hotovo.

Balení

Pokud se rozhodnete pro zakoupení této webkamery od Swisstenu, tak ji obdržíte v klasickém a tradičním balení. Na přední straně naleznete samotnou webkameru v celé své kráse, společně s popisem hlavních funkcí. Z boční strany krabičky poté najdete další popis funkcí, na druhé straně poté specifikace webkamery. Zadní strana je věnována návodu k použití v několika jazycích. Po rozbalení krabičky z ní stačí vytáhnout plastovou přenosku, ve které kromě webkamery Swissten najdete také malý papír s dodatečnými informacemi o tom, jak kameru používat. Pro běžného uživatele lze použití kamery shrnout v jedné větě: Po vybalení kameru pomocí USB konektoru zapojte k Macu či počítači, a poté ve vašem programu nastavte zdroj webkamery právě na webkameru od Swisstenu.

Zpracování

Webkamera od Swisstenu je zpracována z kvalitního černého matného plastu. Pokud se na webkameru podíváte zepředu, tak si můžete všimnout obdélníkového tvaru. V levé a pravé části se nachází otvory pro dva zmíněné mikrofony, uprostřed se poté nachází samotná čočka webkamery. Senzor je v tomto případě CMOS Image Senzor s rozlišením 2 megapixely pro fotografie. Pod objektivem webkamery najdete branding Swisstenu na černém lesklém pozadí. Velmi zajímavý je na webkameře kloub a noha, díky kterým ji umístíte jednoduše kamkoliv. Samotná vrchní část webkamery je tedy umístěna na kloubu, pomocí kterého můžete webkameru natočit do směru a popřípadě také nahoru a dolů. Pomocí zmíněné nohy poté můžete kameru připevnit naprosto kamkoliv – buď ji jednoduše položíte na stůl, anebo ji můžete přichytit na monitor. Samozřejmě se nemusíte bát toho, že by webkamera vaše zařízení nějakým způsobem poškodila. Ve styčné ploše, která dosedá na monitor, se nachází „pěnovka“, která povrchu žádným způsobem neublíží. Pokud se podíváte na nohu zezdola, tak si můžete všimnout závitu – webkameru tak můžete jednoduše přišroubovat třeba na stativ.

Osobní zkušenost

Pokud bych měl z vlastní zkušenosti porovnat webkameru od Swisstenu s vestavěnou webkamerou FaceTime, tak mohu říct, že rozdíl je doopravdy velmi znatelný. Obraz z webkamery od Swisstenu je o dost ostřejší a automatické ostření funguje naprosto dokonale. Webkameru jsem měl možnost testovat cca 10 dní. Po těchto desíti dnech jsem ji schválně odpojil, abychom si já a i druhá strana všimli rozdílu. Druhá strana si samozřejmě na lepší obraz navykla a po přepnutí zpět na kameru FaceTime došlo ke stejnému zhrození jako v mém případě. Webkamera od Swisstenu je doopravdy plug&play, stačí ji tedy připojit pomocí USB kabelu k počítači a ihned bez sebemenších problémů funguje. I přesto bych ale možná uvítal nějakou jednoduchou utilitu, díky které byste si mohli nastavit předvolby obrazu. Při používání byl obraz občas velmi studený, takže by se hodilo nahození filtru, díky kterému by bylo možné nastavit teplejší barvy. To je ale doopravdy nepatrná vada na kráse, která by vás od koupě rozhodně neměla odradit.

Porovnání obrazu FaceTime webkamera vs Swissten webkamera:

Závěr

Poslední externí webkameru jsem si zakoupil již před více než desíti lety a nezbývá mi nic jiného než zírat, jak moc šly technologie i v tomto případě dopředu. Pokud sháníte externí webkameru, jelikož vám nevyhovuje vestavěná webkamera ve vašem zařízení, anebo prostě a jednoduše chcete získat lepší obraz, tak vám mohu webkameru od Swisstenu jen a jen doporučit. Mezi její přednosti patří Full HD rozlišení, automatické ostření, jednoduchá instalace a v neposlední řadě také různé možnosti uchycení. Potěší vás také cena této webkamery, která je stanovena na 1 399 korun. Nutno podotknout, že konkurence nabízí naprosto totožnou kameru, pouze pod jinou značkou, za necelé dva tisíce korun. Volba je v tomto případě jasná, a pokud momentálně hledáte externí webkameru k vašemu Macu či počítači, tak jste právě narazili na to pravé ořechové v ideálním poměru cena/výkon.