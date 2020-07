Swissten.eu snížil ceny všech svých powerbanek. Z nabídky si zajisté vyberete i vy

Komerční sdělení: Na našem webu jste si v minulosti mohli všimnout již několika recenzí na produkty od Swisstenu. Velkou část nabídky internetového obchodu Swissten.eu tvoří powerbanky, které jsou mezi lidmi velmi oblíbené. Popularitu si tyto powerbanky získaly především díky svým nízkým cenám, skvělé kvalitě a v neposlední řadě také díky propracovanému designu. V případě, že jste si vaši powerbanku od Swisstenu prozatím nepořídili, anebo už jednu doma máte, ale přemýšlíte o druhé, tak pro vás mám skvělou zprávu. Obchod Swissten.eu totiž plošně snížil ceny všech svých powerbanek a nutno podotknout, že v některých případech opravdu výrazně. Navíc k tomu i nadále platí, že v obchodě Swissten.eu máte vždy dopravu zdarma.

Swissten All-in-One 10.000 mAh

Pokud sháníte powerbanku zlaté střední cesty, tak by se vám mohla líbit Swissten All-in-One 10.000 mAh. Jak už název této powerbanky napovídá, tak je její kapacita celých 10.000 mAh, což pro běžného uživatele, který si potřebuje čas od času nabít mobilní telefon anebo třeba bezdrátová sluchátka, naprosto dostačuje. Tato powerbanka patří mezi nejprodávanější a pokud ještě žádnou powerbanku nevlastníte, tak se jedná o to pravé ořechové. Powerbanka Swissten All-in-One 10.000 mAh nabízí doslova vše, co můžete potřebovat. Kromě klasického USB portu můžete využít také USB-C Power Delivery port pro rychlonabíjení jablečných zařízení, pro Android telefony je tady poté technologie Qualcomm 3.0. Co se týče dobíjecích konektorů, tak můžete využít microUSB, USB-C anebo Lightning. Powerbanka disponuje také možností bezdrátového nabíjení a nechybí ji LCD displej, na kterém se zobrazuje momentální stav nabití. Na kompletní recenzi této powerbanky se můžete podívat pomocí tohoto odkazu.

Swissten Black Core 30.000 mAh

Patříte mezi náročné uživatele a potřebujete mít i na cestách dostatek záložní energie pro všechna vaše zařízení? Přijde vám, že powerbanka s kapacitou 10.000 mAh je jednoduše málo? Pokud jste si na tyto otázky odpověděli kladně, tak pro vás mám perfektní řešení. Je jím powerbanka Swissten Black Core 30.000 mAh. Tato powerbanka má 3x větší kapacitu než klasické powerbanky na trhu a dobít s ní můžete cokoliv – od iPhonu, přes iPad až po MacBook. S kapacitou 30.000 mAh si můžete být 100% jistí, že vám baterky nedojdou ani po několika dnech na cestách. Tato powerbanka nabízí USB-C vstupní/výstupní konektor pro rychlonabíjení iPhonů či MacBooků, nechybí samozřejmě Qualcomm 3.0 pro rychlonabíjení Android telefonů. Dobíjet můžete powerbanku konektory microUSB, USB-C i Lightning. Stav nabití můžete sledovat na LCD displeji. Pro náročné uživatele se jedná o to pravé ořechové. Kompletní recenzi této powerbanky si můžete zobrazit pomocí odkazu, který přikládám níže.

…a mnoho dalších

Kromě výše zmíněných powerbanek Swissten.eu zlevnil také své ostatní powerbanky, ze kterých si určitě vyberete tu svou. Nechybí škála klasických powerbanek o různých kapacitách, z těch méně všedních powerbanek můžeme zmínit například tu s přísavkami a kapacitou 5.000 mAh, kterou si můžete jednoduše připevnit k vašemu zařízení a provádět nabíjení například v kabelce či kdekoliv jinde. Níže také přikládám odkaz, pomocí kterého si můžete zobrazit kompletní nabídku powerbanek od Swisstenu. Opět podotýkám, že jsou tyto powerbanky kvalitní a mají velmi líbivý design. Kromě powerbanek nabízí Swissten.eu obrovskou škálu dalšího příslušenství, od kabelů, přes nabíječky až po tvrzená skla. Recenze na produkty od Swisstenu, které už se na našem magazínu objevily, si můžete zobrazit pomocí tohoto odkazu. Na všechny objednávky je samozřejmě doprava i vrácení zdarma.