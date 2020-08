Recenze náhlavních Bluetooth sluchátek Swissten Hurricane: Potěší vás pohodlí a potlačení hluku

Před několika měsíci jsme se dočkali představení AirPods Pro – revolučních in-ear sluchátek, které jako vůbec první in-ear sluchátka přišla s aktivním potlačením okolního hluku. Tato technologie funguje díky speciálním mikrofonům, které poslouchají hluk z okolí, a poté vám do uší přehrávají zvuk o opačné frekvenci. Díky tomu se okolní zvuk „vyruší“ a vy tak při poslouchání hudby jednoduše neslyšíte hluk z okolí. Potlačování hluku je tady s námi ale už opravdu dlouho, byť ne aktivní. V dnešní recenzi se společně podíváme na sluchátka Swissten Hurricane, která nabízí klasické potlačení hluku a nikoliv to aktivní – při koupi je tedy tohle nutné brát v potaz, abyste nebyli zmatení. Klasické potlačení hluku využívá pouze uzavření mušlí sluchátek, společně s co možná nejlepším „přilnutím“ mušlí na vaši hlavu. Vrhněme se tedy přímo na věc.

Technické specifikace

Sluchátka Swissten Hurricane jsou náhlavní bezdrátová sluchátka, která disponují Bluetooth ve verzi 4.2, díky čemuž mají až 10 metrů dlouhý dosah od zdroje zvuku. Co se týče velikosti baterie, tak tento údaj výrobce bohužel neudává, na druhou stranu však slibuje maximální výdrž až 14 hodin – zdali tohle doopravdy platí se dozvíte v jednom z dalších odstavců. Čas nabíjení „z nuly na sto“ je okolo 2 hodin. Co se týče přesných specifikací, tak mají sluchátka Swissten Hurricane frekvenční rozsah 18 Hz – 22 kHz, citlivost 108+/-3 dB, velikost samotných reproduktorů na každé straně je 40 mm a impedance dosahuje hodnoty 32 Ohmů. Pokud vás zajímají podporované Bluetooth profily, tak se jedná o A2DP a AVRCP. Sluchátka Swissten Hurricane nabízí také slot na SD kartu a přehrávají veškeré používané hudební formáty, konkréntě MP3/WMA/WAV. Potěší vás také certifikovaná odolnost proti vodě IPX3, což znamená, že jsou Swissten Hurricane odolné proti vodní tříšti, dle oficiální definice. Rozhodně to tedy neznamená, že s nimi můžete poslouchat hudbu ve vaně či v moři.

Balení

Pokud se rozhodnete pro zakoupení sluchátek Swissten Hurricane, tak získáte vcelku velkou krabici v klasickém bíločerveném zbarvení od Swisstenu. Na přední straně krabice najdete vyobrazená samotná sluchátka s informací o klasickém potlačení hluku, z boku se poté nachází určité specifikace a vlastnosti, o kterých byste měli vědět. Zezadu poté najdete vyobrazená sluchátka s popisky jednotlivých částí sluchátek. Po otevření krabice stačí vytáhnout plastovou přenosku, ve které kromě složených sluchátek najdete také český a anglický návod k použití, dále nabíjecí USB-C kabel, společně s 3,5mm – 3,5mm kabelem pro propojení dvou sluchátek pro poslech stejné hudby. Nutno podotknout, že SD karta samozřejmě součástí balení není a musíte si dokoupit a použít vlastní.

Zpracování

Jakmile sluchátka poprvé vezmete do ruky, tak se vám bude zdát, že kvůli plastovém provedení nejsou úplně kvalitní. Při prvním nasazení na hlavu ve sluchátkách dokonce lehce křuplo, což se však doopravdy stalo jen jedinkrát a nejspíše si plast jen potřeboval sednout. Sluchátka si samozřejmě můžete zvětšit či zmenšit, vnitřní výztuha sluchátek je poté vyrobená z hliníku. Jakmile se se sluchátky po pár minutách sžijete, tak přijdete na to, že zpracování ve finále není vůbec špatné. Sluchátka jsou vcelku lehká mušle jsou vyrobeny z velmi příjemného materiálu. Při cestování můžete sluchátka dokonce složit, čímž se zmenší jejich velikost a také riziko případného poškození/zlomení. Veškeré ovládací prvky sluchátek se nachází na jejich pravé části. Konkrétně zde najdete tlačítko pro zapnutí/vypnutí sluchátek, dále „posuvník“ pro zvýšení/snížení hlasitosti, speciální EQ tlačítko, pomocí kterého můžete ovládat hovory anebo se přepnout do módu FM rádio či přehrávání z SD karty. Z tlačítek je to víceméně všechno, co se týče konektorů, tak na pravé části sluchátek najdete USB-C nabíjecí konektor, 3,5mm jack pro sdílení hudby a slot pro SD kartu. Nechybí ani modrá dioda, která zobrazuje stav, ve kterém se sluchátka nachází.

Osobní zkušenost

Jak už jsem nakousnul výše, tak při prvním prohlédnutí se sluchátka mohou zdát vcelku nekvalitní. Opak je však pravdou, jelikož poté, co se se sluchátky sžijete, tak zjistíte, že vám plastové zpracování vlastně vyhovuje – Swissten Hurricane totiž nejsou vůbec těžká a na hlavě je vůbec nepoznáte. Osobně jsem opravdu velmi citlivý na nová sluchátka a trvá mi několik dlouhých dní, než si na nová zvyknu. Raději bych doopravdy využíval jedna a ta samá sluchátka, která bych nikdy nedal z ruky, než abych si musel opět zvykat. V případě Swissten Hurricane se však stalo nemožné – sluchátka mi perfektně sedí a já ani po prvních šesti hodinách používání neměl potřebu sluchátka sundat z toho důvodu, že by mě bolely uši.

Mušle sluchátek jsou doopravdy velmi příjemné a měkké, každopádně se pod nimi lehce potí uši, čemuž se nevyhnete nejspíše u žádných sluchátek. Co se týče zmiňované 14hodinnové výdrže, tak tu výrobce nejspíše uvedl při poslouchání na nejnižší hlasitost. Já jsem se osobně dostal při poslouchání ve vyšších hlasitostech na maximální výdrž okolo 9 hodin. Doba nabíjení je poté opravdu necelé 2 hodiny. Jediné, co mi lehce vadí, je umístění ovládání – veškerá tlačítka jsou doopravdy vcelku hodně blízko vedle sebe, a tak se může stát, že občas provedete tu akci, kterou jste zrovna provést nechtěli. Kromě toho by mohla být ještě o něco příjemnější (hrubší) horní část, která dosedá na hlavu – to už je ale úplný detail a na kráse prakticky vůbec neubírá.

Zvuk a potlačení hluku

U sluchátek je samozřejmě velmi důležitý zvuk. Je samozřejmé, že si Swissten Hurricane nikdo nebude kupovat pro poslouchání hudby v originální kvalitě – ono to samozřejmě přes Bluetooth ani není možné. Rozhodl jsem se tedy sluchátka otestovat takovým způsobem, jak je budou používat obyčejní uživatelé, tedy poslechem hudby ze Spotify přes iPhone. Jak už jsem zmínil výše, sluchátka jsem testoval několik dlouhých hodin, jelikož mi doopravdy nevadilo je mít na hlavě. Hned na začátek začnu tím negativním – pokud máte sluchátka aktivní a pozastavíte přehrávání hudby, tak lze bohužel slyšet jakési praskání a lehké hučení, které se při neposlouchání stane vcelku otravným. Jakmile ale spustíte hudbu, tak praskání samozřejmě přestane.

Co se týče zvuku jako takového, tak vás nenadchne a ani neurazí. Označil bych ho svým způsobem jako „nemastné, neslané“, basy tedy nejsou úplně výrazné a výšky také ne. Swissten Hurricane se celou dobu drží ve středním pásmu, ve kterém hrají dobře. Při extra vysoké hlasitosti můžete slyšet určité zkreslení zvuku, to se ale objevuje opravdu až tehdy, kdy je hlasitost nepříjemně vysoká. Co však musím pochválit, tak je potlačení hluku, byť není aktivní. Jak už jsem zmínil výše, tak mi sluchátka doopravdy perfektně sedly na hlavu, což dovolilo mušlím perfektně přilnout. Především díky tomu je tedy v mém případě potlačení hluku doopravdy skvělé. Jedná se však samozřejmě o individuální záležitost a samozřejmě sluchátka nemusí nikomu sedět. Osobně nemám uši ani velké a ani malé, v mušlích mám však ještě nějaký prostor navíc, takže by sluchátka měla sedět i uživatelům s většíma ušima.

Závěr

V případě, že hledáte levná sluchátka, která vám dokáží zprostředkovat potlačení okolního hluku, tak jsou sluchátka Swissten Hurricane skvělou volbou. V redakci jsme měli na vyzkoušení šedou variantu sluchátek, k dispozici je kromě ní také černá. Cenovka sluchátek je stanovena na 1 099 Kč, což je za skvěle zpracovaná a pohodlná sluchátka s potlačením hluku doslova za hubičku. Musíte si ale zodpovědět otázku, zdali vám budou obyčejnější sluchátka stačit, a zdali nechcete investovat více peněz do kvalitnějších sluchátek, například už s aktivním potlačením hluku. Za sebe mohu Swissten Hurricane doporučit všem občasným a „obyčejným“ posluchačům, kteří nepotřebují ultra vysokou kvalitu, a kteří zároveň chtějí alespoň vyzkoušet potlačení okolního hluku.