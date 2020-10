Jak vybrat iPhone: Průvodce nynější produktovou nabídkou Applu

Jak vybrat iPhone? Tak přesně tuto otázku slýcháme v redakci prakticky každý rok po představení nové generace jablečných telefonů, který zapříčiní mimo jiné i pokles cen generací starých. Mnozí uživatelé proto po podzimní Keynote tápou nad tím, jaký iPhone je právě pro ně ten pravý a jaký pro ně naopak smysl nemá. Odpověď na tuto otázku je pro nás v jakékoliv obecné rovině velmi těžká, jelikož má každý z nich rozdílné preference a tedy i požadavky. Přesto jsme se však rozhodli jít s kůží na trh a sestavili obecného poradce pro nákup iPhonů, který by alespoň některým z vás mohl s výběrem vašeho nového jablíčka pomoci. Pokud tomu tak bude byť jen u jednoho z vás, budeme velmi rádi.

Ještě, než se koupíme do detailnějšího rozboru iPhonů v nabídce, je důležité zdůraznit, že se budou následující řádky točit jen kolem modelů nabízených v současnosti Applem na jeho Online Storu. To proto, že naprostá většina jiných modelů se již pomalu doprodává (například iPhony XS), nebo je pro své stáří již nezajímavá – tedy alespoň z hlediska současných možností nákupu.

iPhone SE

iPhone SE 2. generace je v současné době nejlevnějším iPhonem, který Apple nabízí. Jeho cena totiž začíná na 12 990 korunách a končí na pouhých 17 490 korunách, což je na poměry Applu skutečně málo. I přes nízkou cenu (opět zdůrazňuji – na poměry Applu) se však jedná o vynikající telefon a především pak plnohodnotný iPhone, který se prodává za poměrně nízkou cenu jen díky tomu, že je seskládán z dílů vyvinutých pro iPhony z předešlých let – zejména tedy ze šasi, displeje či baterie. Co se však týká jeho vnitřností, za ty se tento 4,7” telefon stydět rozhodně nemusí. Jeho srdcem je totiž velmi výkonný procesor Apple A13 Bionic, který tepe i v loňských iPhonech 11 a 11 Pro, díky čemuž se o nedostatek výkonu rozhodně obávat nemusíte. Za velmi slušný lze dále označit i jeho fotoaparát, který se však skládá jen ze širokoúhlého objektivu, kvůli čemuž jej lze doporučit spíše jen příležitostným fotografům, kteří nemají choutky na telefon fotit předměty v dálce, potažmo snímky v ultraširokoúhlém formátu. S ohledem na to, že se jedná o svým způsobem recyklovaný model může navíc SE působit na někoho zastarale a možná i nudně. Vliv na to ostatně může mít i autentizační technologie Touch ID, kterou nahradil u svých novějších produktů Apple technologií Face ID.

S ohledem na všechny výše zmíněné skutečnosti je vám asi jasné, že iPhone SE 2. generace cílí na uživatele toužící si vyzkoušet, zda jim bude iPhone sedět, děti, méně náročné uživatele, nebo zkrátka ty uživatele, kteří nejsou schopni využít vychytávky novějších iPhonů a tudíž jim jejich koupě nedává smysl. Za své peníze dostanou tito všichni uživatelé velmi kvalitní telefon s trochou okoukaným designem, avšak plnohodnotným operačním systémem iOS a tedy i vstupenkou do ekosystému Applu (což je super například pro jablíčkářské rodiny, které jsou díky iPhonu SE schopny do svého ekosystému levně začlenit děti, prarodiče či kohokoliv jiného).

iPhone XR

iPhone XR je druhým nejlevnějším modelem, který má nyní Apple v současnosti ve své nabídce – jeho cena totiž začíná na 15 490 korunách a končí na 16 990 korunách. Oproti iPhonu SE se jedná o o poznání zábavnější telefon, jelikož nabízí bezrámečkový design moderních iPhonů se zaoblenými hranami či velký 6,1” LCD displej s Face ID. Na pulty obchodů sice tento model dorazil už v roce 2018 a tepe v něm tedy čipset A12 Bionic, i tak se však stále jedná o spolehlivého dříče, který vás ve štychu ještě následujících pár let nenechá. Jedním z jeho velkých benefitů je velmi dobrá výdrž baterie v kombinaci s možností zakoupit jej v celé řadě veselých barev, kterými dáte světu okamžitě vědět, že vlastníte právě XR. Nevýhodou pak může být jeho rozměr, který již nemusí s ohledem na 6,1” sednout úplně každému, a s ním spojená vyšší váha. Určitým nedostatkem může pro někoho být i fotoaparát, který je sice stejně jako v případě iPhonu SE 2. generace velmi kvalitní, avšak nabízí též jen jeden objektiv – konkrétně širokoúhlý. Opět se zde tedy nedá hovořit o telefonu, který by splnil tvrdší nároky milovníků fotografie. Na druhou stranu, na to si XR ani nehraje.

I cílová skupina tohoto modelu je víceméně jasná. Doporučit jej lze méně náročným uživatelům či dětem lačnícím po velkém telefonu s designem novějších iPhonů, Face ID, kvalitním fotoaparátu určeným pro běžné focení a velmi dobré výdrži baterie.

iPhone 11

Třetím nejlevnějším iPhonem v současné nabídce Applu je model 11, který začíná na 18 490 korunách a končí na 22 990 korunách. Jedná se o přímého nástupce iPhonu XR, od kterého se “jedenáctka” rozlišuje nasazením novějšího procesoru A13 Bionic a zejména pak přidáním druhého objektivu k fotoaparátu – konkrétně ultraširokoúhlého. Prakticky všechny uživatelsky zajímavé vlastnosti se nicméně shodují s iPhonem XR, díky čemuž nemá o tomto modelu smysl psát více než to, že cílí de facto na stejnou cílovou skupinu jako iPhone XR, ale s ohledem na větší možnosti při focení uspokojí i uživatele, kteří s fotoaparátem “blbnou” poměrně často. Ti si totiž kromě ultraširokoúhlých fotek užijí například i Noční režim pro focení v nepříznivých světelných podmínkách – tento režim je však dostupný jen pro širokoúhlý objektiv. Jelikož má navíc iPhone 11 o rok novější procesor než XR, počítat u něj lze s delší softwarovou podporou – konkrétně ještě minimálně další čtyři roky. To je ale věc, která ve výsledku asi nikoho příliš netankuje, jelikož takto dlouho mít iPhone 11 zřejmě naprostá většina uživatelů stejně nebude.

iPhone 12 a 12 mini

Předposlední modelovou řadou iPhonů, kterou Apple v současnosti nabízí, je řada 12 ve složení iPhone 12 a iPhone 12 mini. Zatímco první zmiňovaný začíná na 24 990 korunách, končí na 29 490 korunách a prodávat se začne už v pátek, druhý zmiňovaný začíná na 21 990 korunách, končí na 26 490 korunách a prodávat se začne až v listopadu. Oba iPhony si svou premiéru odbyly teprve minulé úterý jakožto přímí nástupci iPhonů 11 – lze je tedy bez jakýchkoliv starostí označit za levnější modelovou řadu letoška. Co se týče jejich rozměrů, klasický iPhone 12 má i přes 6,1” displej tělo o něco málo menší než loňský iPhone 11 či předloňský iPhone XR. V případě iPhonu 12 mini se pak můžete těšit na rozměry někde mezi 4” a 4,7” iPhony a to i přestože se chlubí displejem s úhlopříčkou 5,4”. Rozměry jsou nicméně to jediné, čím se mezi sebou “dvanáctky” liší (nebudeme-li počítat výdrž baterie, která je u menšího modelu logicky menší kvůli menším rozměrům baterie). Těšit se tak u nich můžete na nejvýkonnější mobilní čipset na trhu ve formě A14 Bionic spolu se 4 GB RAM a především pak OLED displej s o poznání lepšími zobrazovacími vlastnostmi, než kterými disponují LCD displeje všech předešlých iPhonů z tohoto článku. Samozřejmostí je pak Face ID či duální fotoaparát ve složení ultraširokoúhlý objektiv – širokoúhlý objektiv. Zde je potřeba vypíchnout, že se Applu podařilo u této modelové řady posunout o kus dál i Noční fotorežim, který je nyní funkční i na ultraširokoúhlém objektivu. Další velmi zajímavou věci je pak design telefonu. Ten totiž již nestaví na zaoblených hranách, nýbrž na hranách ostrých, jako tomu bylo u iPhonů v minulosti a jako je tomu i nyní u iPadů Pro 3. a 4. generace, potažmo u iPadů Air. Počítat lze u této modelové řady i s odvážnějšími barevnými variantami a samozřejmě i podporou jedné z hlavních novinek iPhonů 12 – 5G sítí.

Jelikož jsou iPhony 12 a 12 mini téměř tím nejlepším, co je v současné době v nabídce iPhonů k dispozici, doporučit je lze s klidným srdcem náročnějším uživatelům lačnícím po krásném OLED displeji, novém designu, velmi kvalitním fotoaparátu či novém procesoru. Všechno toto a ještě celou řadu dalších vychytávek totiž nové iPhony 12 nabídnou. Skvělým benefitem je pak i možnost zvolit si ze dvou velikostních variant, díky čemuž jsou telefony “přijatelné” snad všemi uživateli. Je nicméně potřeba počítat s tím, že 100 % z toho, co je nyní Apple v mobilním světě schopen, z nich nedostanete.

iPhone 12 Pro a 12 Pro Max

Král králů. Tak přesně takto by se dal nový iPhone 12 Pro a jeho větší iterace 12 Pro Max označit. Zamilovali jste se do specifikací předešlého iPhonu 12, ale nemusíte příliš peníze (iPhone 12 Pro začíná na 29 990 korunách a končí na 38 990 korunách, iPhone 12 Pro Max pak začíná na 33 990 korunách a končí na 42 990 korunách) a zároveň chcete skutečně jen to nejlepší, co současná nabídka Applu nabízí? Pak je pro vás iPhone 12 Pro a 12 Pro Max jasná volba. Telefony jsou dostupné v 6,1” a 6,7” provedení s prakticky stejným designem jako iPhone 12 s tím rozdílem, že jejich rámeček není hliníkový, ale ocelový. Zaujme u nich ale i matné opracování zad a především pak profesionální fototsoustava skládající se ze tří prvotřídních objektivů – konkrétně ze širokoúhlého, uktraširokoúhlého a teleobjektivu, což jinými slovy znamená, že při focení nebudete muset dělat prakticky nikdy žádné kompromisy. Složení objektivů je totiž jednoduše eliminuje na naprosté minimum. Potěší ale i softwarové vychytávky, které na modelech 12 Pro umožní lepší možnosti úprav fotek a tak podobně. Třešničkou na dortu je pak o třetinu vyšší RAM paměť než v případě iPhonů 12 Pro, která jim do budoucna zajistí plynulejší chod. Z předešlého popisku tak asi nemá smysl cílovou skupinu iPhonů 12 Pro charakterizovat jinak než tak, že se jedná zkrátka o ty nejnáročnější uživatele nebo jinými slovy ty, kteří touží zkrátka po tom nejlepším, co je v současnosti v nabídce, a nemají problém za to zaplatit.