První dojmy z iPadu (2020) v podání LsA

Je tomu pár hodin, co jste na našem magazínu mohli vidět unboxing iPadu (2020) 8. generace. Tento model je vůbec jakýmsi překvapením zářijové keynote. Před ní jsme pochopitelně byli svědky velkého množství spekulací. Převážně se hovořilo o Apple Watch Series 6 a Apple Watch SE, jejichž recenze jste již mohli číst. Pokud mrkneme na iPady, šuškalo se převážně o iPadu Air 4. generace, který se na první pohled velmi povedl a nemohu se dočkat, až jej budu recenzovat. Že přijde už v září klasický iPad 8. generace bylo tedy opravdu překvapením. Podíváme-li se na technické specifikace, značným rozdílem je přítomnost čipu A12 Bionic. To je velký značný skok kupředu oproti generaci minulé, v níž tepal pouze A10 Fusion. S iPadem (2020) si po včerejším unboxingu již nějakou chvíli hraji. Myslím, že i těch pár hodin stačí k tomu, abych vám mohl sdělit nějaké své první dojmy z tohoto zařízení. Zároveň bych rád upozornil, že mé dojmy jsou subjektivní a v žádném případě nemůžete brát následující řádky jako recenzi. Ta přijde na řadu až o pár dní později, kdy se podrobněji podívám například na fotoaparát.

První kroky

Po rozbalení jsem si iPad ještě jednou pořádně prohlédl. Ano, spousta lidí bude mít výtky na design, který se roky nemění. Je to ale třeba? Zařízení je nádherné a úžasně tenké. Výtky můžeme mít k Touch ID a s ním spojené značné rámečky okolo displeje. Nutno říct, že iPad (2020) je na poměry Applu skutečně levné zařízení. Nějaké ústupky se tedy projevit musí. Po zapnutí jsem absolvoval klasické porodní bolesti, tedy nutnost několikrát zadat u všelijakých úkonů Apple ID a heslo. Poté mé kroky již směřovaly do App Store. Základní iPad jsem vždy vnímal, a jistě nebudu sám, jako ideální zařízení pro domácnost či studenta. Jelikož sám ještě studuji, vzhledem k současné situaci první staženou aplikací byl Microsoft Teams. Ten jsem ostatně využil hned dnes ráno během semináře. Jakožto student jsem opravdu nadšený. Ležet s iPadem, jenž váží pár stovek gramů, v posteli a u toho poslouchat látku je zkrátka a dobře super. Je menší než notebook a na iPhonu, a tedy menším displeji, není pozorování prezentace během hovoru zcela ideální.

TouchID – klasika, která k Applu patří

Ač je TouchID stále velmi spolehlivou technologií, která dává vzpomenout na ikonický Home Button, už jsem nějaký ten pátek zvyklý na FaceID, které je dle mého názoru rozhodně pohodlnější. Ne že by byly snad s rozpoznáním mého prstu obtíže, ba naopak. Když jsem kdysi dávno vlastnil iPhone 6, naučil jsem se, a dělá to jistě valná většina z vás, načíst 3x jeden palec a 2x ten druhý. Pravděpodobnost nerozpoznání je tak téměř eliminována a záleží tedy pouze na tom, zda vás palec není špinavý či mokrý. Když si vzpomenu na iPhone 6, bez problému jsem samozřejmě na tlačítko dosáhl. Zde je to jiné a občas mám strach, aby mi iPad z rukou nevypadl. Jedná se ovšem pouze o můj pocit, který za pár dní nebudu vnímat a odemykání zařízení bude zcela automatické.

Výkon

Jelikož jsem momentálně relativně spokojeným vlastníkem iPhonu XR, relativně kvůli betě iOS 14.2, vím, co dokáže čip A12 Bionic ve hrách. Nemohl jsem si tedy nechat ujít mé oblíbené hry na velkém displeji. Po stažení appek sociálních sítí a podobných blbostí mé kroky směřovaly k tomu, u čeho skutečně rád trávím čas. Stáhnul a nainstaloval jsem tedy Dream League Soccer 2020, Call of Duty: Mobile a horkou novinku, čtěte „vykrádačku Zeldy“, Genshin Impact. Pokud jde o Dream League Soccer 2020, ten nikterak náročný není, ovšem jde o takovou mou srdcovku, kterou hraji již od zmíněného iPhonu 6. Hra se hraje perfektně a zatím válím ligu pouze s jedním inkasovaným gólem. Mrkneme-li na Call of Duty: Mobile, zde jsem narazil. Ne kvůli výkonu, hra vypadá senzačně. Ovšem velikost displeje neumožňuje pohodlné ovládání. „Codku“ tak příliš prostoru ve volném čase na iPadu dávat nebudu. Genshin Impact, pokud máte rádi MMORPG, vám mohu jedině doporučit. Hra vypadá na tomto iPadu parádně, což můžete vidět i v galerii na boku odstavce. Pochopitelně jsem zavítal i do velkých metropolí v Google Earth, což také dá naprosto odlišný požitek oproti iPhonu. Mé první dojmy z výkonu jsou tedy skvělé. Dva roky starý čip spolehlivě na vše stačí. Třešničkou na dortu pak může být ještě minimálně tříletá softwarová podpora.

Není všechno zlato, co se třpytí

Pokud předešlé řádky vypadají, že jsem z iPadu nadšený, věřte, že tak tomu skutečně je. Ovšem nelze být jen pozitivní. Ač jsem ještě nefotil a osobně si nedovedu představit, že bych někde fotil s velkým tabletem, můžete si povšimnout absence blesku. Je tomu skutečně tak a ani letošní iPad nemá blesk. Zda jsou nějak uměle přisvětlovány fotografie za špatných světelných podmínek zjistím až během samotné recenze. Dále jsem zklamaný z reproduktorů. Nedá se říct, že by snad hrály špatně a nedokázaly hudbou zaplnit celou místnost, problém je v jejich umístění. Zatímco iPad Air 4. generace se vyvinul a do vínku dostal 4 reproduktory (po dvou na každé straně), iPad 2020 je obdařen pouze dvěma, které jsou na spodní straně. Zvuk se tedy nese pouze z jedné strany, což, pokud jste zvyklí na stereo třeba z iPhonů, je opravdu velmi výrazná změna k horšímu. Vše je také umocněno tím, že pokud například ležíte a tablet držíte v rukou, budete si dlaní jeden reproduktor zakrývat. Daleko pohodlnější je v tomto případě nasadit sluchátka. Je to škoda. Ovšem věřím, že u budoucích generací už se Apple poučí. Přeci jen, jak znovu opakuju, jde opravdu o levné zařízení, kde musí být ústupky viditelné.

Sečteno podtrženo, mé první hodiny s novým iPadem jsou skutečně vydařené. Jsem velmi potěšen dobrým výkonem i skvělou výdrží baterie (prozatím nainstalována verze iPadOS 14.0). V recenzi se poté podrobněji podívám na fotoaparát, technické specifikace i displej. Už teď ale mohu učinit doporučení. Jste-li student a máte starší počítač s tím že se poohlížíte po novém, nebojte se jít do tohoto iPadu. Vzhledem k distanční výuce, která nás zřejmě v zimním semestru/1. pololetí, nemine, je tohle skvělý krok kupředu.