Recenze Apple Watch SE: Skvělá vstupenka do světa smartwatch od Applu

Po včerejší recenzi Apple Watch Series 6 je tu konečně i recenze Apple Watch SE. Vyplatí se tyto nové smartwatch od Applu pořídit, a jsou určeny opravdu jen pro méně náročné uživatele, nebo se naopak jedná o zajímavou alternativu téměř pro všechny? Pokud o nových hodinkách uvažujete nebo se o ně alespoň sporadicky zajímáte, v následujících řádcích této recenze se dozvíte, zda hodinky koupit či nikoli.

Recenze Apple Watch SE

Balení a design, aneb nic nového pod sluncem

Budou-li Apple Watch SE vašimi prvními hodinkami z portfolia kalifornské společnosti, z preciznosti balení budete nadšeni. Jestli však vlastníte hodinky již několikáté, nejspíše vás nic nepřekvapí. V bílé podlouhlé krabičce najdete zvlášť zabalené hodinky a řemínek ve dvou velikostech, dále několik manuálů a nabíjecí kabel. Adaptér v balení chybí, jestli Apple učinil správný krok nebo se zmýlil asi každý musí posoudit sám, osobně si však nemyslím, že tento fakt patří mezi důležité v rozhodování, zda-li Apple Watch SE zakoupit či ne. Dále se však balením nebudeme zabývat, ostatně si jeho podrobný popis můžete přečíst v našem Unboxingu.

Co se pak týče specifikací, již na papíře zjistíte, že se jedná o de facto o okleštěné Apple Watch Series 4 a 5. Model SE sice nabízí procesor S5 právě z těchto generací a sdílí s nimi i stejný design spolu s barevnými variantami (tedy šedá, stříbrná a zlatá), avšak nenabízí senzor EKG v digitální korunce nebo třeba Always On displej. Tyto ústupky jsou nicméně vykoupeny cenou – za menší 40 mm model si totiž Apple účtuje velmi slušných 7 990 korun, za větší 44 mm pak 8 790 korun. Jedná se tedy o cenově příjemné smartwatch.

S displejem nebudete mít problém

Displej hodinek je naprosto totožný jako ten, který je nabízen v hodinkách Apple Watch Series 4 a 5 – jedná se o Retina OLED panel, který nabízí 324 × 394 pixelů v případě námi testované 40 mm verze a 368 × 448 pixelů ve chvíli, kdy zvolíte větší 44 mm velikost. Jelikož patřím mezi uživatele se zrakovým handicapem, nemohu přímo hodnotit, jak věrné je podání barev, čitelnost na přímém světle nebo maximální jas. Několika svým známým jsem hodinky ukazoval a nutno podotknout, že si nikdo na špatnou čitelnost nebo podání barev nestěžoval – spíše naopak. Jak notifikace, tak i vaše poznámky nebo webové stránky se vám budou prohlížet i na malém displeji pohodlně.

Co však zamrzí je chybějící Always On, kterým disponují jak hodinky Series 5, tak i ty 6. generace. Někdo by mohl argumentovat, že tato funkce jen zbytečně spotřebovává energii v baterii, a proti tomu nemohu říci půl sova, sám bych měl Always On i vzhledem k mému zrakovému znevýhodnění vypnutý. Je však samozřejmě vždy lepší moci funkci deaktivovat, než jí nemít k dispozici vůbec. Nedočkali jsme se ani zmenšení rámečků, což ale Applu vzhledem k ceně nemohu vyčítat – vždyť ani nejnovější Series 6 nedoznaly výraznější konstrukční změny, jen těžko by tomu tedy mělo být jinak u levnější varianty. Kvalitě zpracování nemohu nic vytknout, je na špičkové úrovni, jak jsme ostatně u kalifornského giganta již zvyklí z předešlých generací. V České republice jsou nabízeny hodinky pouze v hliníkovém pouzdře bez podpory LTE, pokud byste chtěli zakoupit produkt z jiného materiálu, v zahraničí seženete ocelové hodinky s LTE konektivitou. Titanové, keramické ani Hermès se ve verzi SE neprodávají, což je vzhledem k cílové skupině, pro kterou jsou hodinky určeny, pochopitelné.

Funkcemi ani senzory rozhodně neurazí

Na Apple Watch SE jsem přecházel ze 4. generace, která disponuje senzorem pro měření EKG. Osobně jsem tuto funkci v praxi ale nikdy nevyužil a řekl bych, že 99 % uživatelů bude mít stejnou zkušenost. Apple Watch SE naopak disponují úložištěm o velikosti 32 gb a kompasem. Upřímně si nedovedu představit, co bych s hodinkami musel dělat, abych jejich vnitřní paměť zaplnil, obzvláště ve chvíli, kdy do nich můžete ukládat pouze omezené množství skladeb. Tento limit ze strany Applu opravdu nechápu – zvlášť, když velikost aplikací ve watchOS je jen zlomek velikosti aplikací těch pro iOS. Z čeho jsem však opravdu nadšený je kompas, který kromě ukazování světových stran zobrazí i další zajímavé údaje. Právě ten totiž Apple Watch Series 4 chyběl a dorazil až vloni v Series 5. Vzhledem k chybějícím aplikacím pro watchOS však bohužel kompas nevyužijete k jiným účelům, než k zorientování se při navigaci, což je rozhodně škoda.

Oproti Apple Watch Series 4 nabízí hodinky vylepšenou detekci pádu, kterou najdete také v Apple Watch Series 5 a 6. Tato funkce pracuje opravdu velmi spolehlivě. Sám jsem ji testoval, a i když jsem se nesnažil o tvrdý pád, téměř vždy jej zaznamenala, ve srovnání s mými předchozími hodinkami zde byl rozdíl v přesnosti markantní. To jinými slovy znamená, že při pádu do bezvědomí máte 99 % jistotu, že budou schopny přivolat pomoc. Produkt také za účelem zaznamenávání aktivity obsahuje barometrický výškoměr, GPS, akcelerometr, gyroskop a měřič srdečního tepu. Jedná se tedy o víceméně standardní výbavu, která nemá smysl s ohledem na to, jak běžná v současnosti v chytrých hodinkách je, rozebírat.

Výdrž se (opět) nikam neposunula

Pokud se podíváte na oficiální specifikace na stránkách Applu, měly by podle nich hodinky vydržet 18 hodin běžného provozu. To jinými slovy znamená, že nebudete mít problém ve chvíli, kdy hodinky nabijete přes noc. Považuji se za spíše náročnějšího uživatele, který má Apple Watch jako univerzální produkt ke komunikaci, navigování, sportu nebo občasnému prohlížení webových stránek, a pakliže je to možné a pohodlné, nevytahuji telefon. V takovém případě je výdrž již trochu na hraně. Můj den začínal v 7:00, od té chvíle jsem s hodinkami za pomoci diktování odpověděl na několik zpráv, vyřídil poměrně dost hovorů, asi 10 minut prohlížel webové stránky, 15 minut používal navigaci, 20 minut cvičil a 45 minut streamoval hudbu do sluchátek připojených skrze Bluetooth. Asi v 21:00 si hodinky vyžádaly nabíječku. Musíte však uznat, že jsem produktu dal poměrně zabrat, a to jsem nezmínil pravidelnou kontrolu času a notifikací. Pokud však jen sporadicky odpovídáte na zprávy, telefonujete a občas si jdete na chvíli zaběhat, celodenní používání vám nebude činit problém. Jestli jste navíc ještě méně nároční, dostanete se i na dva dny.

Co je však obrovským problémem je, jako u všech generací Apple Watch, delší cvičení se zapnutou GPS. Nemůžete totiž počítat s tím, že vydrží celodenní cyklovýlet nebo dvacetikilometrovou túru se zapnutou aplikací Cvičení. Pokud byste chtěli zakoupit hodinky s podobnou funkcionalitou, musíte se poohlédnout po více sportovně laděném produktu, jako jsou například hodinky od společnosti Garmin. Je sice pravda, že Apple cílí na jinou skupinu uživatelů, proč ale není schopen vytvořit řadu výhradně pro sportovce, když se i nyní jeho hodinky prodávají jako rohlíky?

watchOS 7:

Čemu také úplně nerozumím je aplikace pro měření spánku. Tím vůbec nenarážím na její funkcionalitu jako na dotaz, kdy pak máme hodinky nabíjet? Zrovna Apple Watch SE se nabíjí zhruba 1,5 hodiny, což krátká doba není, musíte si tedy najít tento časový úsek těsně před spaním, anebo je nějakou dobu nabíjet, následně jít spát a ráno je na nabíječku opět odložit, aby se co nejvíce dobily. Upřímně mi však tento postup nevyhovuje a mnozí mi jistě dají za pravdu, že je to značně nekomfortní. Fandové Apple Watch, mezi které se řadím i já, by sice mohli namítnou, že je výdrž vykoupena funkcemi, které hodinky jiných výrobců neobsahují, na druhou stranu si myslím, že se od roku 2015, kdy byly první Apple Watch představeny, s výdrží posunout mohly.

Využití v praxi, aneb (takřka) dokonalé pro masy

Jak jsem již výše zmiňoval, Apple Watch jsou v každodenním životě mým nesmírně oblíbeným společníkem. Mohu z nich vyřídit hovor, odpovědět na zprávu, zkontrolovat maily, cvičit, používat navigaci, poslouchat hudbu nebo třeba platit v obchodech. Apple Watch SE mi tento komfort nabízí, aniž by se jakkoliv sekaly, hovory by z nich zněly nekvalitně nebo mě jakkoliv omezovaly. Pokud navíc vlastníte chytrou domácnost, můžete téměř jakékoli příslušenství z hodinek ovládat. To samé platí například o některých chytrých televizích. Bez LTE konektivity se však pořád jedná jen o prodlouženou ruku iPhonu, která sice skvěle funguje a zapadá do ekosystému. Bez něj je však pouze v podstatě ukazatel času a sportovní tracker. LTE v hodinkách chybí, a pokud nepatříte mezi uživatele, kteří touží po perfektní provázanosti, spíše si však zakládáte na sportu, asi vás ani SE, ani jiné Apple Watch, nepotěší. Na druhou stranu, Apple Watch SE jsou zaměřeny na méně náročnou skupinu uživatelů, kteří potřebují co nejrychleji komunikovat, používat aplikace třetích stran a občas změřit sportovní aktivitu. Řekl bych, že tento účel plní produkt více než skvěle.

Zdroj: redakce Letem světem Applem

Resumé

Apple Watch SE jsou nesmírně univerzální produkt, který vás nebude prakticky v ničem omezovat. Za příznivou cenu dostanete produkt s displejem, procesorem, pamětí i funkcemi, které uspokojí i náročnější uživatele. V porovnání s ostatními chytrými hodinkami od kalifornského giganta se za mě jedná o nejvýhodnější produkt v poměru cena/výkon, pokud tedy oželíte Always On displej a mnohými nevyužívané EKG nebo měřič okysličení v krvi. Největší Achillovou patou je pak výdrž, která ani při středně náročném používání výrazně nepřesáhne 1 den, a chybějící LTE konektivita v České republice. Přesto si však myslím, že se z řady Apple produktů jedná o jednu z nejvýhodnějších „investic“, která si své kupce najde. Pokud hledáte o něco více sportovně laděné hodinky s lepší výdrží baterie, do cílové skupiny Apple Watch SE, ale ani jiných hodinek od Applu, nespadáte, v opačném případě vás námi recenzovaný produkt téměř ničím neurazí, a pokud to pro vás budou první Apple Watch, dokonce i natchne. Co se pak týče upgradu, doporučoval bych jej majitelům Apple Watch Series 3 a starších, jestli již nejste spokojeni například s opotřebovaností baterie 4. generace, také se vám koupě SE vyplatí.