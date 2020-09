Komentář: Apple Watch Series 6 aneb skvělá ukázka toho, jak přešlapovat dva roky na místě

Od představení Apple Watch Series 6 nás bude za pár hodin dělit již celý týden. Ani těchto sedm dní, které jsem měl na uležení dojmů z hodinek mi však tak nějak nestačily na to, abych jejich smysl úplně pochopil. Jasně, jedná se o novou generaci, kterou Apple představuje rok co rok. Zdá se mi však, že krůčky, které je schopen (a možná i ochoten) mezi jednotlivými generacemi urazit, se čím dál více zmenšují.

Hned na úvod mého zamyšlení je potřeba říci, že mám produkty z dílny Applu opravdu rád a Apple Watch jsou dlouhodobě jedním z mých nejoblíbenějších jablečných parťáků, na kterého nedám dopustit. Čas od času je však zkrátka potřeba si nalít čistého vína a podívat se na věci jinak než přes růžové brýle, byť není tento pohled zrovna pozitivní – tedy alespoň z určitého pohledu. Apple Watch Series 6 jím totiž vidím jako zklamání a to poměrně velké. V žádném případě nechci o nových Series 6 říci, že jsou špatnými hodinkami, jelikož to rozhodně nejsou. Ostatně, o tom mě přesvědčují už od včerejšího dne, kdy mi jeden testovací kousek dorazil. Mrzí mě však, že se od předešlých generací posunuly skutečně jen nepatrně. Můžete sice namítat, že jejich design je prakticky dospělý a funkce jakbysmet, ale nebylo by fajn, kdybychom se přeci jen dočkali malých inovací typu zúžení rámečků kolem displeje či haptického tlačítka místo fyzického na boku hodinek? Myslím si, že určitě ano.

Když Apple v loňském roce představil Apple Watch Series 5 s Always-on displejem, nešetřil jsem tehdy kritikou. Tato vychytávka mi totiž přišla zkrátka málo a hodinky jsem proto vnímal spíš jako 4S. Když však porovnám to, co přinesly Series 5 v porovnání se Series 6, za mé dřívější myšlenky bych zasloužil facku. “Šestky” toho totiž v mých očích přináší ještě méně než právě Series 5. Možná namítnete, že to není pravda, jelikož přinesly jasnější Always-on displej, měřič okysličení krve či výkonnější procesoru. Položte však sami sobě otázku, zda jsou tohle skutečně inovace, které jsou důvodem k upgradu například právě z pětek. Pro mě osobně v žádném případě a myslím si, že ani pro naprostou většinu uživatelů nebudou. Jasně, změřit si okysličení krve je určitě super, ale bavit to 90 % uživatelů bude ve výsledku první dva týdny a pak na funkci zapomenou stejně jako na EKG. Výkonnější procesor je v současnosti naprosto neocenitelný, jelikož za rychlosti hodinkám nedodá prakticky nic a upřímně nevím, zda si totéž neříci i z hlediska budoucnosti. Mnozí jablíčkáři argumentují v současnosti tím, že výkonnější procesor ze Series 6 jim zajistí delší softwarovou podporu. To je sice pravda, ale kolik z vás bude mít hodinky skutečně do posledního roku jejich podpory? Valná většina určitě ne – vždyť společnost je začíná vnímat pomalu jako iPhone, tedy jako spotřební zboží měněné co rok, dva či tři. A jasnější Always-on? Ten mě při prvním testování hodinek vyloženě zklamal, jelikož mi objektivně přijde prakticky stejně jasný jako u Series 5. Jinými slovy, žádný vyšší uživatelský komfort vám neposkytne.

Upřímně mě toto přešlapování Applu na místě opravdu mrzí, jelikož bych si od něj moc rád na zápěstí nasadil každý rok nové Apple Watch, které budou zkrátka něčím cool. Přijde mi ale, že od modelu Series 4 nic takového na hodinky nedorazilo. LTE u Series 3 bylo super (byť ne v našich končinách), větší displej a EKG u Series 4 taky, nad Always-on u Series 5 se sice dá polemizovat, ale taky jej lze ještě označit za fajn featurku, ale vychytávky ze Series 6? Promiňte, ale zde opravdu nic wow nevidím a kdybych se měl například coby majitel Series 2 či 3 rozhodovat, do jakých hodinek půjdu, byly by to spíš “pětky” než “šestky” a to i v případě, že bych moc nemusel řešit cenu. Pro naprosto běžné majitele Series 4 či 5, kteří hodinky využívají ke standardním aktivitám a jsou je zvyklí denně nabíjet, je pak přechod na Series 6 dle mého názoru nesmysl, který si lze obhájit skutečně jen využíváním specifických novinek “šestek” či fanouškovstvím. Osobně se proto začínám pomalu modlit, aby byl příští rok jiný a já neměl z Applu dvou jalových letech u Apple Watch opět ten samý pocit. Podle spekulací bychom se naštěstí měli většího hodinkového upgradu skutečně dočkat. Nebude však opět ve výsledku jen střídmým vykročením vpřed, které Apple v posledních letech praktikuje i u svých iPhonů, nežli inovativním úskokem konkurenci?