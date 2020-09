Naše první dojmy z Apple Watch Series 6: Nezaujmou každého

Před pár hodinami jste si mohli na našem magazínu prohlédnout unboxing nedávno představených Apple Watch Series 6, které nám dnes dorazily do redakce. A jelikož si s nimi hraji prakticky od jejich rozbalení, podařilo se mi z nich již načerpat první dojmy a zjištění. Jaké tedy Apple Watch Series 6 po pár hodinách testování jsou?

Ještě než vám své první dojmy prozradím, musím zdůraznit, že se bude jednat skutečně jen o mé pocity získané po pár hodinách s hodinkami na ruce. Rozhodně si proto následující řádky nevykládejte jako recenzi či cokoliv podobného, jelikož v žádném případě neodrazí veškeré funkce novinek, potažmo funkčnost některých věcí. To vše se objeví až v recenzi, kterou pro vás začnu v nejbližších dnech chystat a která by vám měla pomoci při rozhodování, zda pro vás mají Apple Watch Series 6 smysl či nikoliv. Teď už ale k prvním dojmům.

Přiznám se, že když jsem Series 6 minulý týden na Apple Eventu poprvé spatřil, nechaly mě vcelku chladným a to i přestože jsem již řadu let velkým fanouškem Apple Watch. “Jestli jsem vloni nadával na minimální rozdíly mezi Series 4 a Series 5, pak bych si měl letos nafackovat”, říkal jsem si. Novinek a vylepšení, kterými se Series 6 od “pětek”, které nosím na zápěstí” odlišují, je totiž dle technických specifikací opravdu málo. A jinak tomu není ani při reálném použití. Když jsem hodinky poprvé vybalil a spároval s telefonem, měl jsem z nich pocit, že mám na ruce stále ty stejné Apple Watch, které používám už zhruba rok. Jasně, třeba takový spodní senzor pro měření tepové frekvence se kvůli přidání snímání okysličení krve změnil, avšak ten budete mít ve výsledku na očích naprosto minimálně. Naprosto stejný jako na Series 5 je i odstín šedé, který Apple u Series 6 nasadil. V minulosti se přitom Space Gray verze, kterou máme zapůjčenou i my v redakci, konkrétně pak ve 44 mm, takřka každý rok mírně měnila. Přiznám se, že mi právě tato konzistentnost přijde osobně trochu škoda, jelikož mám i malé změny zkrátka rád. Holt, snad až za rok.

Když vyšly minulý týden první dojmy zahraničních novinářů z hodinek, mnozí z nich poukazovali na problémy s měřením hladiny kyslíku v krvi. To se provádí přes nativní aplikaci, která je jak je již u Applu zvykem velmi pěkně zpracovaná. Aby bylo měření funkční, je alespoň podle zahraničních novinářů nutné mít hodinky umístěné na zápěstí naprosto dokonale – a to jak z hlediska síly utažení řemínku, tak třeba i místa. O to víc mě překvapilo, že zatímco zahraničním testerům se dařila hladina kyslíku v krvi změřit třeba až na sedmý pokus, mě se to podařilo “na první dobrou” bez jakéhokoliv “štelování” hodinek na zápěstí. Věřím proto, že až tak striktní na umístění tedy funkce nebude. Je však možné, že testeři “jen” nebrali v potaz pokyny Applu ve formě nutnosti nulového pohybu při měření, jelikož v takovém případě se opravdu přerušuje. Za to ale samozřejmě nemůžou hodinky, nýbrž uživatelé. Co se pak týče naměřených hodnot, v mém případě se pohybovaly od 100% do 95% okysličení. Za jednu minutu jsem si stihl pro účely testování změřit hladinu kyslíku v krvi celkem třikrát, přičemž všechna měření probíhala logicky za naprosto stejných podmínek. Hodinky mi sice ukázaly vždy jiné hodnoty hladiny kyslíku v krvi, avšak je nutné podotknout, že to ve výsledku dělají i profesionální lékařské přístroje, takže se nejedná o žádný defekt. Důležitá jsou tedy ve výsledku jen dlouhodoběji zobrazovaná procenta nebo jejich průměr.

Popravdě nejsem nadšený ani z Always-on displeje. O toho Apple na svém Eventu sliboval velmi slušné vylepšení ve formě 2,5x zvýšení jasu zobrazovaného obsahu při módu Always-on, což zní jako poměrně velkorysé vylepšení. Když jsem však dal Series 6 vedle Series 5 a jas prvků na Always-on porovnal, upřímně bych neřekl, že jsou Series 6 skutečně 2,5x jasnější. Ano, mírně jasnější na nich Always-on skutečně je, ale rozhodně se nejedná o jakkoliv výrazný krok vpřed. Bez přímého srovnání se Series 5 byste si jej totiž ani nevšimli.

Rozdíl byste v Always-on displejích hledali vcelku těžko. Vlevo jsou Apple Watch Series 6, vpravo pak Series 5. Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Co se týče rychlosti hodinek, ta je i přes nasazení o 20 % výkonnějšího procesoru Apple S6 též prakticky stejná s Apple Watch Series 5 a potažmo 4. Zde je však jasné, že se ani nic jiného čekat nedalo, jelikož jsou hodinky svým způsobem na absolutním procesorovém vrcholu. Vyšší výkon u Series 6 se tedy projeví spíše výhledově u budoucích verzí watchOS a proto by na něj mělo být nahlíženo de facto jako na dlouhodobější investici, nežli mezigenerační skok – tedy alespoň tak se mi zatím hodinky jeví.

Poslední poměrně zajímavou věcí, která mě u Series 6 svým způsobem překvapila, je hlasitost “cvaknutí” při stisku digitální korunky. Ta je totiž výrazně vyšší než u všech předešlých generací, což je poměrně zajímavé. Totéž v bledě modrém se pak dá říci i o odporu digitální korunky při stisku, který je výrazně vyšší než kdy dříve. To jinými slovy znamená, že je pro stisk korunky nyní potřeba vynaložit vyšší síla, což je však ve výsledku dle mého spíše dobře, jelikož se tímto vylepšením eliminují náhodné stisky.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Z předešlých řádků máte zřejmě dojem, že jsem z Apple Watch Series 6 mírně zklamán a já vlastně ani nemůžu říci, že tomu tak není. Jsou tu však dvě velká ale. Tím prvním je fakt, že mám hodinky zatím na ruce skutečně jen pár hodin, kvůli čemuž jsem si na ně nemohl udělat ucelenější obrázek a tudíž možná zatím nejsem schopen některé jejich drobné detaily ocenit. Tím druhým ale je pak fakt, že jsem jednak dlouhodobým uživatelem Apple Watch a jednak uživatelem používajícím loňské Apple Watch Series 5, se kterými mám “šestky” tendenci srovnávat. Když je proti Series 5 stavím, vcelku logicky u nich příliš mnoho vylepšení nevidím, což mě svým způsobem irituje. Kdybych však byl uživatel, který se chystá na koupi svých prvních Apple Watch či přechází z modelu podstatně staršího nežli Series 5, myslím si, že bych byl ze Series 6 nadšený nebo bych s nimi byl minimálně velmi spokojený.