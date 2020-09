Unboxing Apple Watch Series 6 v podání LsA

V posledních letech se stalo již jakousi tradicí, že jsou prakticky všechny nové produkty z dílny Applu po jejich oficiálním startu prodejů dlouhodobě nedostupné, jelikož o ně je zpravidla velký zájem a fabriky jich nestíhají vyrábět dostatek. Není proto žádným překvapením, že se tento scénář opakuje i letos u nových Apple Watch Series 6. Ty sice na pulty obchodů dorazily oficiálně už v pátek 18. září, avšak při pohledu na skladové zásoby tuzemských prodejců je jasné, že se po nich jen zaprášilo, nebo dorazily ve velmi omezeném množství. Nám se však naštěstí do redakce jedny zbrusu nové Series 6 ukořistit podařily a v následujících řádících si je díky tomu společně rozbalíme. V průběhu podvečera vám pak přineseme naše první dojmy z nich.

Balení Apple Watch Series 6 se od modelů z let předešlých po designové stránce prakticky nemění. Apple totiž opět vsadil na papírovou bílou krabičku s vylisovaným nápisem  Watch na její horní straně. Stejně jako v loňském roce pak vsadil na dvoukrabičkové balení, kdy do jedné z nich ukryje tělo hodinek spolu s nabíjecím kabelem a manuály a do druhé pak řemínek. Poměrně zajímavé je, že krabička ukrývající tělo Series 6, nabíjecí kabel a manuály se oproti loňské krabičce pro tělo Series 5 jednou tak užší, přestože v ní chybí “jen” 5W nabíjecí adaptér, který lze díky svým rozměrům bez problému označit za malý. Je tedy jasné, že jeho odstranění pomůže Applu například i v logistice, jelikož dokáže přes stejné transportní služby, které využíval u Series 5, přepravit naráz díky menším krabičkám více hodinek.

Žádné další zajímavosti v krabičce Series 6 nečekají. Tělo hodinek je, jak se v posledních letech stalo tradicí, vsazeno do speciálního ochranného návleku, díky kterému nehrozí při transportu hodinek v krabičce jejich poškození. Na jejich displeji je pak ještě přilepena ochranná slepovací fólie, na které nechybí obligátní nápisy Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA. To proto, abyste věděli, kde se hodinky alespoň z hlediska vývoje zrodily. Žádné další ochranné fólie či jiné prvky, které by měly za cíl novinku jakkoliv ochránit, už strhávat nebudete a to už odnikud.