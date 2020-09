Unboxing nových Apple Watch SE v podání LSA

Po boku Apple Watch Series 6, na které jsme na našem magazínu unboxing již vydali, představil kalifornský gigant zbrusu nové hodinky Apple Watch SE. Jedná se o levnější, stále však poměrně zajímavou variantu, po které uživatelé dlouho volali, a pokud jste nebyli dostatečně rychlí, hned tak vám produkt nedorazí. Nám se však do redakce jeden kousek podařilo ulovit a v tomto článku se v rychlosti podíváme na to, jak se Apple popasoval s balením. Pokud vás zajímají první dojmy, ještě dnes ve večerních hodinách se jich dočkáte.

To, že se o nikterak revoluční produkt nejedná naznačuje i balení, které je v případě Apple Watch SE téměř totožné jako u ostatních hodinek z portfolia Applu. Dorazí vám v bílé papírové krabičce, na které kromě nápisu  Watch na horní straně najdete i cenovku produktu. Po rozbalení, jako již tradičně, uvidíte dvě krabičky. V jedné z nich se nachází řemínek, ve druhé pak samotné hodinky, manuály a napájecí kabel. Právě krabička s hodinkami, kabelem a manuály mezi uživateli vyvolala největší rozruch, jelikož do ní Apple nepřibalil adaptér z důvodu šetření životního prostředí, jak již na úterní Keynote avizoval. Ekologové tedy budou nadšeni, jestliže však vlastníte adaptérů jen málo, úsměv na tváři vám Apple zajisté nevykouzlí.

Apple si zakládá i na ochraně při transportu, kdy jsou hodinky vloženy do ochranného návleku. Na displeji pak uvidíte fólii, na které se dočtete, kde se produkt zrodil díky nápisům Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA. Po jejím sejmutí z těla produktu vám však již nic nebude bránit jej zapnout a se smartphonem spárovat. Jestli jste však již nějaké ty hodinky z dílny Applu vlastnili, pravděpodobně vás balení nepřekvapí. Na preciznosti si sice dala, ostatně jako vždy, kalifornská společnost záležet, že by ale své uživatele jakýmkoli způsobem překvapila se rozhodně říci nedá.