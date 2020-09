Recenze Apple Watch Series 6: Ohraná písnička, která však zní stále krásně

Je tu poslední zářijový víkend a s ním i dlouho očekávaná recenze Apple Watch Series 6, skrze kterou se vám pokusíme tyto nové smartwatch z dílny kalifornského giganta představit co možná nejpodrobněji. Vyplatí se do šestek jít každému, nebo dávají smysl jen některým uživatelům? A co výdrž jejich baterie, výkon či měřič okysličení krve? To a mnohem víc vám prozradí následující řádky. Pohodlně se tedy usaďte, recenze Apple Watch Series 6 právě začíná.

Design

Vzhled Apple Watch je bezesporu jedním z jejich největších taháků a myslím, že ani u Series 6 tomu nebude jinak. I po dvou letech (design Series 6 byl poprvé použit u Series 4 v roce 2018) se totiž dá označit za skutečně povedený a líbivý, tedy alespoň pro milovníky hodinek netradičních tvarů. Je však potřeba si sportovně přiznat, že jeho pomyslné kouzlo už ze značné části vyprchalo, a to zbylé Apple zuby nehty udržuje nasazením dvou nových barevných variant – konkrétně červené a tmavě modré, které doplňují klasickou vesmírně šedou, stříbrnou a zlatou. Přiznám se, že obě nové barevné varianty se mi skutečně líbí a myslím si, že je jejich nasazení ze strany Applu tahem, který mu zajistí opět příliv spokojených uživatelů jeho hodinek. Tedy alespoň pro letošní rok. Na líbivých barvičkách v kombinaci s minimem inovací totiž Apple do budoucna stavět rozhodně nemůže – o tom ale až později.

Recenze Apple Watch Series 6. Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Námi testované hodinky byly konkrétně vesmírně šedé barvy ve 44 mm, tedy de facto pánská varianta. Svou velikostí už se dají bez problému zařadit mezi ty větší, na což je potřeba při jejich nákupu pamatovat. Na drobnějším zápěstí by totiž mohly působit spíše jako pěst na oko, nežli jako vkusný doplněk pro vaše workflow či životní styl.

Jelikož Series 6 přímo vychází ze Series 4 a 5, jen stěží byste mezi těmito modely hledali designové rozdíly – tedy samozřejmě vyjma dostupnosti barevných variant. Kromě nich se totiž nové Watch od starších modelů odlišují už jen jiným spodním senzorem pro monitoring srdečního tepu, který je však ve výsledku stejně naprostou většinu času používání Apple Watch přitisknut k zápěstí uživatele, či tloušťkou, která je o zhruba 3 desetiny milimetru menší než v případě Series 5. To jinými slovy znamená, že pokud budete chtít ukázat, že máte na ruce nejnovější Apple Watch, bude potřeba sáhnout po modrých či červených, což je možná trochu smutné. Alespoň mírnou změnu digitální korunky či bočního tlačítka by si nové Watch jistojistě zasloužily.

Fotogalerie Apple Watch Series 6 LsA 1 Apple Watch Series 6 LsA 4 Apple Watch Series 6 LsA 5 Apple Watch Series 6 LsA 6 +8 Fotek Apple Watch Series 6 LsA 8 Apple Watch Series 6 LsA 9 Apple Watch Series 6 LsA 10 Apple Watch Series 6 LsA 2 Apple Watch Series 6 LsA 11 Apple Watch Series 6 LsA 12 Apple Watch Series 6 LsA 13 Vstoupit do galerie

Displej

Apple Watch spoléhají i nadále na Retina LTPO OLED panel s podporou Always-on a jasem 1000 nitů. Už z tohoto popisu tak je vám zřejmě zcela jasné, že na zobrazovací schopnosti Apple Watch si rozhodně stěžovat nebudete. Obraz displeje je opravdu překrásný a to prakticky za jakýchkoliv podmínek, což je rozhodně super. Není však vše zlato, co se třpytí. Na svém Apple Eventu se kalifornský gigant cachal tím, že je jeho Always-on displej na Apple Watch nyní 2,5x jasnější než u Apple Watch Series 5. Když jsem tato slova slyšel, vyvolala ve mně slušné nadšení, jelikož dvouapůlnásobné zlepšení ve mě iritovalo skutečně markantní rozdíl oproti Series 5. Následnou hořkost, jakou jsem měl v ústech po vybalení a otestování Always-on displeje na Series 6, bych vám opravdu nepřál. Rozdíl Always-on displeje (respektive módu Always-on) mezi Series 5 a 6 je totiž tak malý, že když vedle sebe hodinky položíte, máte co dělat, abyste jej vůbec zaznamenali. Nemůžu sice říci, že by tam rozdíl v jasu nebyl, avšak upřímně si myslím, že je tak minimální, že si snad ani nezasloužil na tiskové konferenci Applu svůj prostor. Pokud jste tedy příznivci Always-on na displeji a chystáte se na Series 6 přejít právě kvůli jeho údajnému vylepšení, myslím si, že vás čeká podobná hořkost v ústech jako mě.

Rozdíl byste v Always-on displejích hledali vcelku těžko. Vlevo jsou Apple Watch Series 6, vpravo pak Series 5. Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Rád bych řekl, že kritiky už bylo dost, ale lhal bych. Displeje se týká i další má výtka, která je však tentokrát spíše osobní. Dost mě mrzí, že po iPhonech přišly o možnost tlakového ovládání i Apple Watch, na kterých mi dávalo kvůli daleko menšímu displeji snad ještě větší smysl než u iPhonů. Na hodinky sice dorazil iPhony prověřený Haptic Touch, jako šťastné se mi to však zkrátka nezdá. Vyvolávání některých funkcí přes Haptic Touch totiž trvá většinou déle než v případě pouhého zatlačení na displej, jak tomu bylo u starších Apple Watch. Jasně, mnozí uživatelé tuto ovládací možnost nevyužívali a tudíž pro ně postrádala na hodinkách význam. Na druhou stranu, co Series 6 přinesly tak zázračného, že musel být tento prvek odstraněn? Troufnu si říci (a první rozbory útrob hodinek mi to potvrzují), že nic, co by Apple vyloženě k tomuto kroku donutilo. Opět se tedy díváme spíš na snahu ušetřit, než na oběť pokroku, která by se přitom přeci jen skousávala daleko lépe než šetření. Je to holt škoda. Ostatně, stejně jako zaříznutí Force Touch na všech ostatních modelech Apple Watch po příchodu watchOS 7.

Výkon a úložiště

Nová generace Apple Watch je osazena čipsetem Apple S6, který má dle slov Applu vycházet z procesoru A13 Bionic z loňských iPhonů. Slova kritiky jsou v tomto případě zbytečná. Procesor si totiž oproti čipsetu S5 z loňských a předloňských Apple Watch výkonnostně polepšil o velmi slušných 20 %, což se sice může zdát jako nepatrný skok, avšak vzhledem k tomu, že jsou procesory pro smartwatch Applu na naprostém vrcholu je i “malých” 20 % parádní počin. Je však potřeba vědět, jak se na něj dívat. Když jsem hodinky testoval, subjektivně mi nepřišly prakticky o nic rychlejší, nežli mé soukromé Series 5. U některých funkcí či aplikací mi sice přišly Series 6 o něco málo svižnější, ale to lze připočíst třeba i tomu, že v nich je nasazena zbrusu nová baterie schopná dodávat procesoru 100 % energie, kterou potřebuje, což už u mých Series 5 s rok opotřebenou baterií tak úplně neplatí.

Fotogalerie apple watch series 6 lsa 1 apple watch series 6 lsa 2 apple watch series 6 lsa 3 apple watch series 6 lsa 4 +3 Fotek apple watch series 6 lsa 5 apple watch series 6 lsa 6 Vstoupit do galerie

Zatímco dnes se oněch 20 % k dobru zdánlivě neprojevuje, je jasné, že v budoucnu mohou být – a pravděpodobně i budou – rozhodujícím faktorem mezi Series 5 a Series 6. Aplikace na hodinky budou totiž čím dál náročnější a totéž lze s jistotou říci i o operačním systému watchOS. Zatímco “pětky” tedy budou za pár let patřit takříkajíc do starého železa, protože už zkrátka nebudou stíhat náročné softwary a ještě náročnější požadavky uživatelů, Series 6 budou ve stejné době stále ještě použitelné, což je jistě fajn. Je však otázkou, o jakém časovém úseku se v tomto směru bavíme a ve výsledku i to, v jakém časovém úseku vy chcete hodinky měnit. Pokud je odpovědí na první otázku horizont řekněme čtyř až pěti let, myslím si, že hodinky stejně naprostá většina lidí za tuto dobu již odhodí a vymění za nové, takže je zadýchávání se procesoru trápit nebude. Máte-li však v plánu na hodinkách zůstat dlouhodobě, pak není nad čím přemýšlet – berte to, co je v dnešní době nejlepší.

Zatímco za čipset si Apple zaslouží pochvalu, v případě úložiště bych jej spíš pokáral. Hodinkám totiž opět vnukl 32 GB úložný čip, což je sice na jednu stranu úžasné vzhledem k tomu, jak malým zařízením Apple Watch jsou, avšak na druhou stranu s ohledem na současný technologický pokrok a to, že se dočkaly stejného úložiště i Series 5 vloni bych čekal možná už zase víc – tedy dvojnásobek ve formě 64 GB. Jasně, v současnosti je problém nějak smysluplně (tedy aplikacemi, fotkami, hudbou aj.) zaplnit i nynějších 32 GB, ale opět si myslím, že je potřeba koukat do budoucnosti směrem k náročnějším a tedy i větším aplikacím či operačním systémům. Snad tedy v tomto směru Apple ví, co dělá a my se v brzké době nesetkáme s problémy pramenícími právě z nedostatku místa.

Monitoring okysličení krve jako další krok ke zlepšení zdraví jablíčkářů

Hlavní novinkou letošních Apple Watch Series 6 je dle mého názoru jejich schopnost změřit okysličení vaší krve. To hodinky provádí stejně příjemně jako měření srdečního tepu či snímání EKG – tedy přes speciální watchOS aplikaci, která vás vždy po změření v krátkosti seznámí s výsledkem, který následně zanese i do aplikace Zdraví. Přiznám se, že mě tato funkce nechala chladným už při samotném představení hodinek a nechává mě chladným i nyní – tedy poté, co jsem si jí mohl na vlastní kůži vyzkoušet. Nechápejte to však v žádném případě tak, že by byla funkce špatná či snad nefunkční – to totiž rozhodně není. Ba naopak musím říci, že funkční je dle mého testování až až – možná až trochu překvapivě. Když se začaly objevovat první zahraniční recenze, recenzenti si v nich stěžovali na to, že je hodinky nutné umístit na specifické místo na zápěstí a 100% splnit jejich pokyny spočívající v zachování klidu při měřené. Z vlastní zkušenosti však mohu říci, že měření okysličení krve probíhá jednak na celé řadě míst na zápěstí, takže vás kvůli němu nečeká žádné šílené štelování hodinek, a jednak i v případě, kdy rukou či prsty mírně pohnete. Jasně, nebavíme se tu o neustálém pohybování prsty po celou délku měření, ale pokud potřebujete něco rukou v krátkosti pořešit a nebude k tomu potřeba žádný extrémní pohyb, hodinky si s tím poradí.

Fotogalerie screeny watch series 6 1 screeny watch series 6 2 screeny watch series 6 3 screeny watch series 6 4 +11 Fotek screeny watch series 6 5 screeny watch series 6 6 screeny watch series 6 7 screeny watch series 6 8 screeny watch series 6 9 screeny watch series 6 10 screeny watch series 6 11 screeny watch series 6 12 screeny watch series 6 13 IMG_2398 Vstoupit do galerie

Co se pak týče naměřených hodnot, ty jsou udávány v procentech s tím, že u většiny lidí by se měla hodnota hladiny kyslíku v krvi pohybovat v běžném stavu mezi 95 až 100 % Toto rozmezí je tedy určitě dobré si hlídat a v případě, že se vaše okysličení krve na tyto hodnoty při běžném fungování nedostává, je rozumné vyhledat lékařskou pomoc a předejít tak možným potížím. Apple nicméně sám v aplikaci pro měření kyslíku v krvi uvádí, že jím naměřené výsledky nejsou v žádném případě určeny pro lékařské použití, čímž se svým způsobem i kryje před možným chybným měřením. Brát na lehkou váhu je ale určitě dobré není. Kvůli nedostatku kyslíku v krvi a tedy de facto i v celém těle se vám totiž může hůře dýchat, můžete se více potit, cítit se neklidní, setkat se s promodráváním kůže, ale třeba také s poruchami duševní činnosti či srdeční arytmií.

Vraťme se ale zpět k mému nenadšení z této funkce, které je – musím přiznat – možná ryze osobního charakteru. Upřímně mi zkrátka přijde, že oproti EKG či měření tepové frekvence je měření okysličení krve hodně chudý příbuzný a ač se mi líbí, že jej Apple zapracoval, mám z něj tak nějak pocit, že se jedná spíš o jakousi vedlejší funkci, než hlavní featurku nového produktu. Funguje sice fajn, ale obejít se bez ní by těžké v žádném případě nebylo. Její využitelnost například právě oproti EKG je navíc zkrátka nižší a když vím, jak se právě EKG na hodinkách (ne)využívá (tedy alespoň v mém širokém okolí, kdy jej snad všichni používali možná první měsíc a poté po něm už ani neštěkl pes), myslím, že to bude u této vychytávky naprosto stejné, ne-li ještě horší. Přeci jen, EKG je mezi uživateli o poznání známější než právě měření okysličení krve. Ano, tuto novinku je nutné brát i jako další dílek do jablečné skládačky jménem Apple Watch jakožto zdravotní pomůcka. Tento dílek je ovšem tentokrát skutečně malý a to i přestože je nasazen vskutku hezky – třeba i do aplikace Spánek, kdy při spánku automaticky okysličení krve uživatele měří.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Výdrž a nabíjení

Jestli jsou za něco Apple Watch prakticky od svého prvopočátku kritizovány, je to výdrž jejich baterie. Když se proto v souvislosti s Apple Watch Series 6 začalo mluvit o tom, že bychom se měli v tomto směru konečně dočkat velkého upgradu, nejeden jablíčkář zajásal. O to trpčí bylo, když jsme se na Apple Eventu nedočkali oznámení prodloužení výdrže baterie, nýbrž jen potvrzení standardní celodenní výdrže a to i přes nasazení výkonnějšího procesoru. Někteří uživatelé přesto neztráceli naději a věřili, že si z hlediska výdrže hodinky přeci jen polepší. To však musím po týdnu testování s těžkým srdcem vyvrátit.

Moje využívání Apple Watch se už roky nemění a spočívá v celodenním příjmu notifikací, na které přes hodinky příležitostně odpovídám, ovládání Apple TV či reproduktorů doma, ovládání HomeKitového příslušenství a čas od času poslechu hudby přes AirPods spolu s měřením cvičení. Obecně pak platí, že se každý den snažím dát si alespoň dvouhodinovou aktivitu ve formě delší procházky v tempu či nějakého toho domácího cvičení – vše samozřejmě za dozoru hodinek. Co se pak týče času, kdy hodinky nosím, je to zhruba od 6:30 do 21:30 – tedy nějakých 15 hodin. Hodinky vždy nabíjím přes noc (spánkové analýze jsem zatím na chuť nepřišel) s tím, že ráno mají samozřejmě 100 % a večer, když je ukládám na nabíjecí stojánek, mívají podle mých denních aktivit zhruba 50 až 20 % baterie. To jinými slovy znamená, že jsem teoreticky schopen se při mírnějším režimu přežít s hodinkami zhruba den a půl až den a třičtvrtě. A na prakticky stejné hodnoty jsem se dostal i u Series 6. Jejich baterie mi padala průměrně o 2 až 3 % za hodinu, přičemž při větší aktivitě samozřejmě letěla dolů rychleji. Ve výsledku se tedy dostanete za mých 15 hodin nošení opět na nějakých 50 % spotřebovaných při klidnějším režimu, potažmo zhruba 20 až 30 % při režimu aktivnějším. Například při měření venkovní chůze či běhu počítejte s pádem baterky o zhruba 6 až 7 % za hodinu a to samozřejmě bez použití jejich GPS.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Asi je vám jasné, že předešlé řádky je nutné vnímat dost orientačně, jelikož je z jich jasně patrné, že u výdrže hodinek záleží strašlivě na denním režimu každého z vás. Pokud tedy žijete skutečně aktivně, věřím tomu, že budete dávat hodinky na nabíječku večer daleko vyšťavěnější než já. Naopak pokud máte hodinky nastaveny jen na příjem několika málo notifikací a celkově je využíváte úsporně, dva dny nebudou u tohoto modelu – stejně jako u Series 4, 5 a potažmo i starších – problémem. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že je to právě nastavení hodinek, na kterém jste schopni královsky baterii pošetřit, nebo jí naopak vycucat. Rozhodně byste si s ním tedy měli pohrát a vyladit si jej k naprosté dokonalosti, jelikož díky tomu vytěžíte z hodinek maximum. Velmi důležité jsou například ciferníky. Asi vám nemusím říkat, že světlé jsou na spotřebu baterie výrazně náročnější než ty tmavé. Pokud se ptáte, o jakém rozdílu se tu bavíme, vězte, že u Series 5 jsem se u ciferníku Poledník s černým a bílým vnitřkem dostal za jediný den na rozdíl 15 %, což mi přijde jako celkem brutální. Pokud tedy chcete výdrž baterie maximalizovat, myslete právě na tyto “detaily”, jelikož na nich vše stojí.

Zatímco z prodloužené výdrže baterie skákat do stropu nebudete, z rychlosti nabíjení dle mého už ano. Applu se totiž podařila doba nabíjení Apple Watch Series 6 oproti předešlým generacím vcelku slušně zkrátit. Podle oficiálních technických specifikací byste měli být schopni šestky dobít za 1,5 hodiny z 0 na 100 %, ale podle mého testování to zvládnete dokonce ještě rychleji. Z 0 na 50 % se mi to klasickým nabíjecím kabelem a 5 W nabíječkou podařilo za 30 minut a do 100 % pak hodinky potřebovaly dalších zhruba 45 minut. Plného nabití jsem tedy docílil zhruba za hodinu a 15 minut, což mi přijde naprosto super. Series 5 totiž nabíjím kolem jedné hodiny a padesáti minut, což je o poznání déle. Jasně, dělám to vždy přes noc, ale čas od času se rychlé denní dobití hodit rozhodně může. Za tento upgrade bych tedy rád Applu vysekl poklonu.

Resumé

Jak tedy nové Apple Watch Series 6 závěrem této recenze zhodnotit? Asi tak, že kdyby je Apple pojmenoval Apple Watch Series 5S, nikdo by na to nemohl říct půl slova. Jedná se sice o skvělé hodinky, oproti předešlé generaci však urazily skutečně minimální cestu, což je do jisté míry škoda. Na druhou stranu bychom se ale zkrátka měli začít pomalu smiřovat s tím, že jsou Apple Watch již víceméně dospělým produktem a že i s ohledem na současný stav technologického světa nabízí víceméně vše, co jen mohou a co u nich dává smysl. To vše přitom v krásném těle, bez kompromisů u funkcí a dle mého názoru i za příjemnou cenu (v případě 40 mm modelu startuje na 11 490 korunách, u větších 44 mm na 12 290 korunách). Nám, majitelům Apple Watch Series 5 a zřejmě i 4, nové šestky příliš smysl dávat nebudou a velmi pravděpodobně po nich kvůli tomu ani nesáhneme. Majitelé starších modelů či hodinkami nepolíbení uživatelé z nich však budou dle mého nadšeni, jelikož se jedná o to nejlepší, co je v současné době v nabídce Applu k dispozici a minimálně do podzimu příštího roku to tak bude. Pokud tedy neřešíte finance a nechcete se omezovat funkcemi, nemám problém vám Apple Watch Series 6 doporučit, protože jsou ve výsledku super volbou. Na druhou stranu, pokud už nyní víte, že měření kyslíku v krvi neoceníte a Always-on vám stačí o jeden odstín tmavší, nákupem loňských Series 5 nepokazíte vůbec nic. Volba je zkrátka na každém z vás a záleží jen na vašich preferencích. Tak šťastnou ruku při výběru.