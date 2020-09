Apple chce letos svými iPhony výrazně zabodovat i na domácím hřišti Samsungu

Datum představení nových iPhonů zatím neznáme, jisté ale je, že se nezadržitelně blíží. Podle dostupných zpráv by se letošní jablečné smartphony měly prioritně začít prodávat v Jižní Koreji. Apple má podobně jako ostatní výrobci ve zvyku zahajovat prodeje svých nových smartphonů postupně ve vlnách. Obvykle přicházejí jako první na řadu Spojené státy, Kanada a Evropa, letos to ale vypadá, že firma udělá ve svém postupu výjimku.

Jižní Korea bývá obvykle ve třetí vlně – nové iPhony se zde většinou začínají prodávat zhruba tři až čtyři týdny po zahájení prodeje ve Spojených státech. Podle deníku The Korea Herald by se ale letos tato země měla stát prioritním trhem. Důvodem je podle dostupných zdrojů kompatibilita letošních modelů s 5G sítěmi – Apple má v plánu cílit přednostně na země, kdy je mobilní síť tohoto typu již v co největším provozu. Letošní modely iPhonů by se v Jižní Koreji měly začít prodávat buďto koncem října nebo začátkem listopadu.

Fotogalerie iphone 12 schema 2 iphone 12 schema 1 iphone 12 makety 1 iphone 12 makety 2 +9 Fotek iphone 12 makety 3 iphone 12 makety 7 iphone 12 makety 6 iphone 12 makety 5 iphone 12 makety 4 sklo iphone 12 Zdroj: Mr. White sklo iphone 12 fb iphone 12 realne foto 2 Vstoupit do galerie

Společnost Apple nicméně zatím ještě oficiálně neoznámila datum představení svých letošních iPhonů. Podle obecných odhadů by k němu mělo dojít 13. října, přičemž některé modely by se mohly začít prodávat již 16. nebo 23. října. Když byl loni představen iPhone 11, byl nejprve uveden do prodeje 20. září ve Spojených státech, zatímco v Jižní Koreji se na pulty obchodů dostal až 25. října. Jižní Korea je domovinou konkurenčního Samsungu, který zde má 67% podíl na příslušném trhu. Společnost Apple zabírá na trhu druhé místo s 19% podílem. Očekává se, že Apple letos vydá celkem čtyři modely svých iPhonů. Podle nejnovějších zpráv by se mělo jednat o 5,4-palcový iPhone 12 mini, 6,1-palcový iPhone 12, 6,1-palcový iPhone 12 Pro a 6,7-palcový iPhone 12 Pro Max.

