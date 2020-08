Apple chystá na příští rok levnější iPhone 12

Hlavními strůjci úspěchu Applu jsou dlouhodobě iPhony, které se ve světě těší obrovské popularitě. Tu však letos pravděpodobně ohrozí celosvětová pandemie koronaviru, která donutí jablíčkáře mnohem více zapřemýšlet nad tím, zda na podzim skutečně mohou utratit částky pohybující se kolem 30 tisíc korun za nový telefon. Podle analytiků z Wedbush je však Apple připravený i na tento scénář – konkrétně speciálním iPhonem.

Zdroje z dodavatelského řetězce Wedbushe naznačují, že by mohl Apple rozdělit představení iPhonů 12 do dvou pomyslných fází. Jedna z nich by dorazila letos na podzim s tím, že by nabídla vlajkové lodě s 5G připojením za ceny, které si Apple účtuje zcela standardně. Druhou pak očekávají na začátku příštího roku s tím, že by v ní měl nebo měly dorazit “okleštěné” iPhony 12 bez podpory 5G sítí – tedy jen s LTE, které podporují nyní. Ve všem ostatním by se nicméně měly držet své plnohodnotné varianty. Jelikož jsou však 5G moduly poměrně drahé, dokázal by Apple nasazením LTE modulů snížit výrobní cenu a to promítnout následně i do ceny výsledné.

Pokud se tak stane, jednalo by se do jisté míry o unikátní krok, který jsme u Applu ještě nikdy neviděli. Je nicméně možné, že za levnější iPhone 12 označují zdroje iPhone SE 2 Plus, který by měl dle jiných zdrojů právě na začátku příštího roku dorazit a který by měl nabídnout bezrámečkový design či Touch ID integrované v Power Buttonu. Pokud u něj Apple nasadí stejný nebo podobný design jako u “dvanáctek”, dal by se totiž bez větších problémů za levný iPhone 12 považovat – byť by mu navíc chybělo i Face ID.