Jak bude velký 5,4” iPhone 12? Vyzkoušejte si to sami

Jedním z největších lákadel letošního podzimu ve světě Applu je bezesporu příchod kompaktního 5,4” iPhonu 12. Co ale ve skutečnosti označení “kompaktní” znamená? Odpověď na tuto otázku, kterou si možná klade spoustu z vás, se dozvíte v následujících řádcích. Naši kolegové z MacRumors totiž vytvořily “modely”, na kterých si může kompaktnost 5,4” ověřit každý z vás.

Není tomu tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že beta iOS 14 s předstihem příchod takto velkého iPhonu potvrdila. Objevila se v ní totiž možnost zoomu displeje, kterou Apple vždy přidával jen pro větší modely z dané řady, i na menších 5,8” modelech. Kromě toho z ní byli vývojáři schopni vytáhnout rozlišení displeje, kterým by měla novinka disponovat. Právě díky tomu byli nyní schopní kolegové z MacRumors, kteří o věcech v betě iOS 14 informovali jako jedni z prvních, vytvořit obrázky zachycující velikost 5,4” displeje iPhonu 12 v přesném poměru vůči 5,8”, 6,1” a 6,5” iPhonům. Abyste si tedy mohli vyzkoušet, jak je 5,4” iPhone 12 v ruce “velký”, respektive jak bude jednou rukou ovladatelný, stačí si tyto obrázky stáhnout do svých iPhonů a následně si je jen otevřít ve fotogalerii. Snímek se vám zobrazí ve správném poměru a vy tak můžete začít testovat.