Applu unikly reálné fotky části displeje 5,4” iPhonu 12

Přestože se mohlo v posledních letech zdát, že je s kompaktními smartphony vyšší třídy nadobro amen, letošní podzim by měl světu dokázat, že tomu tak rozhodně není. Apple na něj totiž chystá 5,4” iPhone 12, který by se měl velikostně vměstnat někam mezi iPhone SE 1. generace a iPhone SE 2. generace. Díky tomu by tak měl být i skvěle ovladatelný jednou rukou, což je pro mnohé uživatele alfou a omegou. Kalifornský gigant sice vývoj tohoto telefonu oficiálně nepotvrdil, díky indíciím v betě iOS 14 a novému úniku digitizéru k tomuto telefonu však již není víceméně pochyb o tom, že skutečně dorazí.

Na čínské sociální síti Weibo se objevily snímky zachycující dle všeho výše zmíněný digitizér novinky. Jak můžete sami v galerii vedle tohoto odstavce vidět, ovladatelnost telefonu jednou rukou nebude absolutně problém – to je ostatně jasné už podle ruky na jednom ze snímků. Bohužel se rovněž zdá, že velikost výřezu se nezměnila vůbec nebo jen nepatrně, jelikož je tento prvek minimálně v digitizéru více než výrazný. Na druhou stranu, iPhone 12 má být levnější řadou “dvanáctek” a tudíž se nedá vyloučit, že řada 12 Pro – tedy dražší řada těchto telefonů – přinese výřez o poznání menší.

Co se týče dalších detailů ohledně telefonu, ty již z fotky vyčíst nelze. Všimnout si na ní sice můžeme třeba i úzkých rámečků, avšak ty jsou u digitizérů naprosto standardní záležitostí a rozhodně se tudíž nedá říci, že jsou potvrzením toho, že se zúžení dočká i finální produkt. Podle předešlých úniků nicméně víme, že se bude novinka podobat iPhonům 5 či iPadům Pro 3. a 4. generace – tedy že nabídne hrany místo zaoblených boků. Počítá se u ní dále s podporou 5G sítí, nasazení čipsetu A14 Bionic či příznivou cenou pohybující se kolem 749 dolarů za základní variantu. Samozřejmostí pak bude nasazení OLED displeje či duálního fotoaparátu na záda s designem fotoaparátu iPhonu 11.