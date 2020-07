iOS 14 nepřímo potvrdil příchod 5,4” iPhonu 12

Jestli byl Apple i svých iPhonů za něco v posledních letech uživateli kritizován, byla to velikost jeho iPhonů. Ze 4” totiž pozvolna přešel na 4,7” modely, které s příchodem iPhonu X ještě zvětšil. O kompaktnosti srovnatelné s iPhony 4 či 5 se tak už rozhodně hovořit nedá. Letošní rok by však měl být v tomto směru jiný. Kalifornský gigant totiž podle dostupných informací pracuje na 5,4” modelu, který by měl být rozměrově zařazen někde mezi iPhone 5 a iPhone SE 2. generace, díky čemuž opět vzpomínky na kompaktní telefony oživí. Svůj plán nyní Apple nepřímo potvrdil ve včera vydané 3. betě iOS 14.

Do nové bety iOS 14 přibyla na první pohled nenápadná funkce ve formě zoomu zobrazení, který lze zjednodušeně popsat jako zvětšené zobrazení přizpůsobené větším displejům, které vychází z nejmenšího modelu stejného typu. Doposud byla tato novinka u bezrámečkových iPhonů dostupná jen na modelech Max, XR a 11, jelikož ty vycházely ze svých 5,8” předloh. Na modelech X, XS a 11 Pro byste pak tuto funkci hledali marně. Třetí beta iOS 14 jí však na tyto telefony přinesla, čímž de facto Apple potvrdil, že 5,8” bezrámečkové modely nebudou nejmenšími bezrámečky v nabídce Applu. Že tomu tak bude si následně ověřili i vývojáři spolupracující s portálem 9to5mac, kteřý vytvořili v iOS simulátoru telefon s rozlišením 960 x 2079 a na něm iOS 14 spustili. Rozhraní se na něm dle očekávání zobrazilo bez jakéhokoliv problému.

Ačkoliv toho beta o novém 5,4” modelu již více neprozradila, už samotné nepřímé potvrzení je pro mnohé uživatele velmi dobrou zprávou. Skutečně kompaktní mobil s designem dnešní doby totiž v nabídce Applu chybí již od roku 2017 a je proto rozhodně dobře, že se nyní tato skutečnost změní. Pravdou sice je, že se tato novinka nezařadí do řady Pro, ale má být jen doplnit základní řadu “dvanáctek”, avšak i přesto si mezi uživateli zcela určitě vydobude obrovskou oblibu.