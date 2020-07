iPhony 12 se dočkají vylepšení automatického ostření

Jestli jsou fotoaparáty iPhonů za něco dlouhodobě chváleny, je to jejich automatické zaostřování nebo chcete-li autofocus. Ten u nich totiž funguje skutečně bravurně, což se o mnoha konkurenčních smartphonech říci nedá. Nynější stav zaostřování však Applu podle všeho nestačí.

Přední Apple analytik Ming-Chi Kuo dnes ve své nové zprávě pro investory, která se opírá o informace z dodavatelského řetězce, uvedl, že se letošní iPhony 12 dočkají výrazného vylepšení automatického zaostřování. Apple toho docílí zejména díky navázání spolupráce s novými dodavateli komponentů pro fotoaparáty, kteří mají být schopni dodat výkonnější systémy s vyšší kvalitou. Právě tyto aspekty se mají nejvíce odrazit na autofocusu, který by se tak měl stát suverénně nejlepším na smartphonech.

Stinné stránky

Zatímco vylepšení autofocusu u iPhonů 12 je rozhodně skvělou zprávou, druhé Kuovo zjištění už tak nepotěší. Analytik totiž zjistil, že s periskopovým systémem fotoaparátu, který by Applu de facto umožnil vměstnat do telefonu daleko větší fotomoduly, letos nedorazí, přestože to někteří analytici brali za hotovou věc. Jeho nasazení je nicméně dle Kuových zdrojů naplánováno nakonec až na rok 2022, tedy na iPhone 14.