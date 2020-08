Cena iPhone 12: Apple už má jasno v tom, za kolik bude prodávat letošní iPhony

Zatímco ohledně přesného data představení iPhonů 12 zatím koluje celá řada nejasností, v případě jejich cen je situace o poznání lepší. Cenotvorbu novinek má totiž již Apple podle dostupných informací zdárně za sebou a jelikož jí opět nedokázal uhlídat, můžeme se s ní díky leakerovi Komiyovi seznámit ještě před jejím oficiálním zveřejněním.

První únik cen iPhonů 12 jsme mohli vědět již na konci dubna. Tehdy se však jednalo spíše o první nástřel, jelikož do představení iPhonů zbývalo pořád spoustu času a nikdo navíc příliš nevěděl, jak se bude ve světě vyvíjet situace okolo koronaviru. Od nových cen zveřejněných leakerem se však dubnová předpověd liší jen velmi málo. Zdroje totiž tvrdí, že základní iPhony 12 (tedy modely s 5,4” a 6,1” displeji) budou v základní 128GB variantě nabízeny za 699 a 799 dolarů, přičemž za vyšší 256GB úložiště si připlatíme 100 dolarů. Základní 5,4” iPhone by tedy měl vyjít zhruba na 16 tisíc korun bez daně a dalších poplatků, druhý pak na 18 tisíc korun bez daně a poplatků. Oproti dubnové předpovědi tedy telefony o něco málo podražily.

Co se pak týče řady Pro, její ceny se s těmi předpovídanými v dubnu zcela shodují. Základní 128GB modely by měly vyjít na 999 dolarů v případě 6,1” iPhonu a 1099 dolarů v případě 6,7” iPhonu, 256GB modely na 1099 a 1199 dolarů a nejvyšší 512GB modely na 1299 dolarů a 1399 dolarů. Nejvyšší varianty by tedy měly ve výsledku slušně zlevnit, což by bylo poměrně příjemné. Ze strany Applu by se nicméně jednalo o vcelku logický krok, kterým by podpořil prodeje nejdražších iPhonů v nelehké koronavirové době.

Pokud jste se tedy obávali toho, že letošní iPhony vystřelí cenou o několik úrovní výše než ty předešlé, můžete být naprosto v klidu. Nic takového totiž alespoň podle velmi spolehlivých zdrojů nehrozí. Většího čarování s cenami bychom se však mohli dočkat už příští rok, kdy má Apple v plánu představit první bezportové telefony.