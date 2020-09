Rychlejší 5G nabídne pouze iPhone 12 Pro Max a to navíc jen ve 3 zemích

Jednou z hlavních novinek letošních iPhonů má být podpora 5G sítí, které jim zajistí výrazně rychlejší připojení k internetu. Jak se však zdá, tato podpora nebude u 3 ze 4 modelů tak úplně plnohodnotná. Podle zdrojů Fast Company byl totiž Apple nucen kvůli prostorovému omezení tělem iPhonů nasadit podporu nejrychlejšího 5G připojení jen do největšího iPhonu – tedy modelu 12 Pro Max.

Prakticky od prvních zvěstí o nasazení 5G připojení u iPhonů 12 slýcháme o tom, zda v nich bude využita technologie 6GHz, mmWave nebo v ideálním případě obě. Ty se zjednodušeně řečeno liší jak v dosahu, tak rychlostí. Zatímco první jmenovaná má dosah obrovský a nabízí nižší rychlostí (zhruba 150 Mbps v reálném světě), druhá má dosah podstatně menší, ale zato rychlostní potenciál vyšší než 1 Gbps. To jinými slovy znamená, že pro využití první technologie stačí operátorům rozmístit vysílače daleko od sebe, aby zajistili dostatečné pokrytí, zatímco u druhé je nutné mít vysílače rozmístěné hustě, což je pro ně nákladné a celkově o poznání komplikovanější. Implementace druhé technologie však není jednoduchá ani pro Apple, jelikož je 5G jako takové v telefonech stále spíše v plenkách. Kvůli tomu jsou tak potřebné moduly pořád prostorově náročné, což je vzhledem k rozměrům těl iPhonů problém. Přesně proto musel Apple mmWawe nasadit jen do iPhonů 12 Pro Max, jelikož by se vše potřebné pro její funkčnost zkrátka do jiných modelů nevešlo.

Ani koupě iPhonu 12 Pro Max vám však co možná nejrychlejší 5G nezaručí. Zdroje totiž tvrdí, že vzhledem k vyspělosti operátorů bude zřejmě Apple modely s podporou mmWave dodávat jen na trhy, kde budou využitelné a to i z dlouhodobého hlediska. Ty jsou však v současnosti údajně jen tři – USA, Korea a Japonsko. Jinými slovy, pokud si v Česku zakoupíte iPhone 12 Pro Max, velmi pravděpodobně podporovat mmWave nebude. Ve výsledku vám to však vadit nemusí, jelikož s pokrytím 5G sítěmi si dají naši operátoři ještě na čas a s nasazení mmWave jakbysmet.