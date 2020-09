Kdy se představí iPhone 12? Nejvíce se mluví o těchto dvou termínech

Jelikož úterní Apple Event dlouho očekávané představení iPhonů 12 nepřinesl, je na čase naše zraky upnout k nadcházejícím týdnům a měsícům, které tuto událost jistojistě přinesou. Apple sice zatím termín představení svých telefonů drží pod velmi těsnou pokličkou, přesto však o něm (respektive o nich) máme díky leakerům, ale i jedné nenápadné indícii z Keynote, určitý přehled. Kdy se tedy iPhone 12 představí?

Jak již bylo zmíněno výše, oficiálně nebylo zatím řečeno nic a tudíž je potřeba tak vnímat i následující řádky. Ve světě Applu se nicméně nyní v souvislosti s představením iPhonů nejvíce hovoří o 30. září a týdnu mezí 12. a 16. říjnem, přesněji pak o 13.. První zmiňovaný termín vypustil do světa samotný Apple na úterní prezentaci, kdy na jednom z videí v rámci prezentace iPadu vytvářel na novince jeden z aktérů událost připadající na 30. září. Ačkoliv byla tato událost vytvářena pro zcela jiný účel než představení iPhonů 12, všímaví jablíčkáři za ní vidí indícii, kterou si s námi chce Apple hrát. Pokud by to byla pravda, znamenalo by to jediné – už příští týden by musel Apple rozeslat na tuto prezentaci pozvánky. V redakci jsme nicméně přesvědčeni o tom, že konání dalšího eventu jen dva týdny po tom předešlém by nedávalo příliš smysl – respektive dávalo by, kdyby si na prvním eventu odbyly premiéru hlavní hvězdy jablečného podzimu, kterými jsou právě iPhony 12, a na dalším pak třeba iPady. Nicméně uvidíme příští týden.

Co se pak týče druhého termínu, ten se nám zdá daleko pravděpodobnější. S tvrzením o chystané Keynote na některý ze dnů v týdnu mezi 12. až 16. říjnem přišel jako první leaker Jon Prosser a to už v polovině srpna. I nyní – tedy více než měsíc po zveřejnění – si za ním zarytě stojí a rád jej i na svém Twitteru znovu sdílí. Jeho tvrzení v uplynulých týdnech několikrát potvrdil i další velmi dobrý leakera s přezdívkou Komiya, který jej navíc před pár dny doplnil o přesný den – konkrétně výše zmíněné úterý 13. října. Event by tak proběhl zhruba měsíc po prvním podzimním, což už dává z hlediska časového managementu vcelku smysl. Pokud by se tato předpověď vyplnila, pozvánky na představení iPhonů budou rozeslány nejdříve za dva týdny.