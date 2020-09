Spotify se opět pustilo do kritiky Applu, tentokrát kvůli balíčku předplatných služeb Apple One

Včera měli jablíčkáři svátek, neboť se konala zářijová keynote Applu. Ačkoli spousta z nás je zklamána, že nebyly ukázány nové iPhony, i tak toho bylo dost k vidění. Společnost odhalila Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPad Air 4. generace a iPad 8. generace. Pozadu nezůstaly ani nějaké softwarové novinky, přičemž řeč je o aplikaci Fitness+ a balíčku služeb Apple One, který je rozhodně zajímavý a uživatel díky němu i slušně ušetří. Ne každý má ale z Apple One radost. Takřka ihned po oznámení se na Apple vyřítila velká kritika, převážně od Spotify.

Zástupci této nejpoužívanější služby na streaming hudby si rozhodně nebrali žádné servítky a obvinili Apple z monopolních praktik. „Společnost Apple opět využívá dominantní postavení a nekalé praktiky k znevýhodnění konkurence. Vyzýváme příslušné orgány pro hospodářskou soutěž, aby urychleně zakročily proti protisoutěžnímu chování společnosti Apple, které, pokud nebude ponecháno bez kontroly, způsobí nenapravitelné škody komunitě vývojářů a ohrozí naše kolektivní svobody naslouchat, učit se a vytvářet.“

I když je na předčasné soudy brzo, podobné výzva hospodářským orgánům, vzhledem k soudní tahanici s Epicem, nepřichází zrovna vhod. Ač to nebývá zvykem, společnost Apple Spotify za pár hodin odpověděla. „Zákazníci mohou objevovat a využívat alternativy ke všem službám Applu. Ukázali jsme světu Apple One, neboť má pro naše zákazníky skvělou hodnotu a představuje jednoduchý způsob, jak objevit služby Applu. Naše nová služba ušetří uživatelům peníze a je ideální pro každého, kdo miluje jakoukoliv z našich služeb. Méně za více v tomto případě vhodné zejména pro rodiny.“ Ať už to dopadne jakkoliv, Apple One se rozhodně vyplatí. Více o této službě se dozvíte v jednom z našich minulých článků.