watchOS 7 konečně umožní vlastní nastavení kroužku cvičení a stání

Zatímco červený kroužek pohybu na Apple Watch je již řadu let možný přenastavit na vámi zvolený počet kalorií, zelenožlutý kroužek cvičení a modrý kroužek stání přenastavit doposud nešlo. To jinými slovy znamená, že pro jejich uzavření je doposud nutné odcvičit 30 minut a stát 12 hodin, což není zrovna málo. Ve watchOS 7 se však tato funkce změní a to po vzoru červeného kroužku aktivity. Díky tomu tak bude konečně možné nastavit si vlastní časy cvičení a stání pro uzavření kroužků.

Možností, jak si kroužek pro cvičení a stání nastavit, bude s watchOS 7 celá řada. Cvičení lze například zkrátit na pouhých 10 minut, ale též prodloužit na 60 minut. Co se pak týče stání, to lze zkrátit až na šest hodin. Maximálních 12 hodin, které hodinky nabízí i nyní, pak zůstává. Díky možnostem úprav si tak budeme moci uzavírání kroužků přizpůsobit mnohem lépe než kdy předtím, což může na některé jablíčkáře působit jako skvělá motivace. Přeci jen, 12 hodin stání či 30 minut cvičení je pro některé uživatele kvůli jejich životnímu stylu zkrátka přespříliš.

Nový watchOS 7, který novinku přinese, dorazí pro veřejnost již dnes večer – konkrétně v 19:00. Na našem magazínu vám v následujících dnech a týdnech připravíme celou řadu nejrůznějších návodů, díky kterým se s novým OS velmi brzy sžijete a budete jej schopni využívat na maximum. Obecně se však dá říci, že žádný přehršel novinek watchOS nepřinese, takže se jeho instalace nemusíte obávat.