Nové funkce i „SE“ verze. Co zatím víme o letošních Apple Watch?

Společnost Apple by již zanedlouho měla představit šestou generaci svých chytrých hodinek Apple Watch. V souvislosti s ní se spekuluje například o rozšíření možností sledování zdravotních funkcí a dalších novinkách. Co vše zatím víme o připravovaných Apple Watch Series 6?

Design

Na vzhledu Apple Watch toho není příliš mnoho co vymýšlet. V minulosti se sice objevily divoké spekulace o možném kruhovém displeji, podle všeho to ale vypadá, že Apple Watch Series 6 se od svého předchůdce designově příliš lišit nebudou. Spekuluje se ale o možných nových variantách, co se týče barevného a materiálového provedení, s téměř stoprocentní jistotou se můžeme těšit i na nové řemínky. Vzhledem ke změnám v operačním systému watchOS 7 se objevují i spekulace o tom, že by Apple Watch Series 6 mohly být zbaveny hardwaru, potřebného k vykonávání funkce Force Touch.

Funkce

Apple Watch již nějakou dobu slouží především jako pomocník na poli zdraví a fitness. V souvislosti s Apple Watch Series 6 se hovoří například o možnosti měření hladiny kyslíku v krvi, čemuž kromě jiného napovídá také kód, nalezený v operačním systému iOS 14. Spolu s touto funkcí by Apple Watch Series 6 měly přinést také výrazně vylepšené měření EKG – u toho zatím není jisté, zda bude softwarovou, nebo hardwarovou záležitostí. Ve hře jsou také jistá hardwarová vylepšení, související s funkcí pro sledování spánku.

Upgrade pro Apple Watch Series 3

Společnost Apple měla až dosud ve zvyku vydávat pouze jeden hlavní model Apple Watch. V souvislosti s letošními hardwarovými novinkami se mluví ale také o tom, že kromě standardních Apple Watch Series 6 bychom se mohli dočkat také méně nákladné vylepšené verze Apple Watch Series 3, která dosud k sehnání. Zprávu o tom kromě leakera Komiyi přinesla například také agentura Bloomberg. Vydáním levnější verze Apple Watch se jablečná společnost nejspíše pokusí vyjít vstříc těm, kteří hledají nenákladný kompromis mezi chytrými hodinkami a obyčejným fitness náramkem.