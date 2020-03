Jedna z největších novinek chystaných Apple Watch Series 6 pod lupou

Apple Watch patří mezi nejrozšířenější a nejpokrokovější nositelnou elektroniku, kterou si momentálně můžete zakoupit. Pokud náš magazín čtete pravidelně, tak už jste jistě zaznamenali, že Apple Watch již několikrát pomohly zachránit lidský život, a to například díky funkce detekce pádu, anebo třeba rozpoznáním nepravidelného rytmu srdce. Podle dostupných informací to vypadá, že bychom se u Apple Watch Series 6 měli dočkat další funkce s potenciálem zachraňovat lidské životy. Jednat by se konkrétně mělo o schopnost hodinek měřit hladinu kyslíku v krvi. Tu odhalil uniklý kód iOS 14, který mají k dispozici redaktoři z 9to5mac.

Pokud o pojmu hladina kyslíku v krvi slyšíte prvně, máme pro vás jednoduché vysvětlení. Krev jako taková slouží především k rozvedení kyslíku po celém těle. To, jak moc je krev kyslíkem nasycena, se nejčastěji měří pomocí pulzních oxymetrů. Hodnota nasycení krve kyslíkem se udává v procentech, konkrétně v jednotkách SpO2 %. Optimální nasycení krve kyslíkem dosahuje hodnot od 95 % do 100 %. V případě, že saturace nasycení krve kyslíkem je u člověka měřena pod hodnotou 80 %, tak se dotyčný člověk může potýkat s horší funkčností mozku, srdce a s dalšími problémy. Tento jev se nazývá hypoxémie a pokud není správně léčena, může mít trvalé následky. Nejčastěji se s hypoxémii setkávají lidé s onemocněním dýchacích cest, ale také vrcholní sportovci, kteří se mohou s nedostatkem kyslíku v krvi setkat po náročných trénincích.

Současné řady hodinek Apple Watch oxymetrem nedisponují. To znamená, že by se senzor pro měření nasycení krve kyslíkem měl objevit až u Apple Watch Series 6. V případě, že tedy patříte mezi lidi, kteří se často trápí nedostatkem kyslíku v krvi, tak by vám nejnovější Apple Watch dost možná mohly zpříjemnit a zjednodušit život pomocí jednoduché notifikace, či pravidelného měření. Někteří analytici a různí výzkumníci se sice shodují na tom, že by už i současné srdeční senzory na Apple Watch mohly měřit nasycení krve kyslíkem, avšak ve watchOS 6 a starším se o tomto pojmu nenachází byť jediný řádek kódu. Vypadá to, že se tedy v případě Apple Watch Series 6 máme na co těšit, a že nový model jablečných hodinek rozhodně nabídne větší vylepšení, než tomu bylo v případě Series 5.