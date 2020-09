Nejlépe informované zdroje tvrdí, že se v úterý dočkáme nových produktů, nebo pozvánky na představení iPhone 12

V posledních dnech se neustále mluví o tom, jak to vlastně bude s vydáním iPhonů a dalších produktů, které má Apple na letošek ještě připravené. Kromě zmíněných iPhonů se podle dostupných zpráv mluví také o představení Apple Watch Series 6, společně s iPadem Air či iPadem Pro. Zatímco představení iPhonů je odhadováno na přelom září a října, tak nových Apple Watch a iPadu bychom se měli dočkat již za pár dní. S touto informací přišel před několika hodinami známý a uznávaný leaker, Jon Prosser.

Prosser už v jednom z jeho minulých tweetů uvedl, že se představení nových jablečných produktů dočkáme právě příští týden, přesný datum však stále nebyl znám. Před několika hodinami ale přišel s dalším příspěvkem, ve kterém se dozvídáme, že má Apple údajně na příští úterý, které připadá na 8. září, připravenou tiskovou konferenci, a to přesně na 9:00 EST (u nás 15:00). I přesto bychom se ale tohoto data neměli držet úplně na sto procent, jelikož podle slov Prossera může ještě dojít k určitým změnám – pokud se do té doby objeví nějaké další bližší informace, určitě vás o tom informujeme. Je prakticky jasné, že bychom se měli dočkat představení právě Apple Watch Series 6, na druhou stranu ale není jasné, jakého se dočkáme iPadu. Ve hře je konkrétně iPad Air 4 a kromě něj také aktualizovaný iPad Pro, popřípadě oba dva.

Apple press release is currently scheduled for Tuesday (September 8) at 9:00am EST — though, I should note that it’s not locked in until the press has been briefed, day of.

I’ll tweet early that morning to update you if it changes.

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 6, 2020