Leaker Prosser: Představení iPhonů 12 proběhne v polovině října, Apple Watch dřív

Když na oznámení finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí Apple ústy svého finančního ředitele Lucy Maestriho potvrdil, že se letošní iPhony začnou skutečně oproti předešlým modelům zpozdí, prakticky okamžitě se začalo spekulovat nad tím, zda tím myslel prodeje nebo i jejich představení. Podle nových informací velmi přesného leakera Jona Prossera to nyní zdá, že šlo o variantu B – tedy i o pozdější představení.

Prosser, který má velmi spolehlivé zdroje mimo jiné i přímo v Applu, na svém Twitteru prozradil, že Keynote pro představení iPhonů 12 je nyní kvůli problémům s výrobou souvisejícím s pandemií koronaviru naplánována na týden od 12. do 16. října s tím, že v tomtéž týdnu odstartují i předobjednávky. Telefony mají následně dorazit k prvním uživatelům zřejmě kolem 23. října, což je pátek, který Apple pro uvolnění svých novinek zpravidla volí. Co se pak týče samotné Keynote pro představení, tu Apple zpravidla pořádá z kraje týdne, avšak velmi málo v pondělí, takže se jako nejpravděpodobnější data jeví úterý 13. října či středa 14.října.

Apple Watch a iPady na druhé koleji?

Velmi zajímavé je dle leakera i to, že nové iPady 8. generace a Apple Watch Series 6 si svou premiéru odbudou zvlášť, aby se mohly k uživatelům dostat dříve. Kvůli tomu je však Apple bude nucen představit skrze tiskovou zprávu, jelikož jen pro tyto dva produkty nemá smysl pořádat samosatatnou Keynote. Té bychom se měli dočkat ve druhém zářijovém týdnu, tedy od 7. září do 11. září. Vzhledem k tomuto rozhodnutí se tak zdá nyní poměrně pravděpodobné, že se u iPad a ani u Apple Watch nedočkáme žádných vyloženě revolučních novinek a vylepšení. Kdyby tomu totiž tak bylo, Apple by se jimi chtěl zcela určitě pochlubit osobně na Keynote.