Apple chystá na příští rok Apple Watch SE, unikly jejich specifikace

Nejen v nabídce iPhonů se budeme v budoucnu setkávat s označením “SE”. To totiž Apple plánuje využít i u Apple Watch, přičemž poprvé by k tomu mělo dojít již v příštím roce. Na jeho začátek totiž chystá představení nového modelu, ve kterém se filozofie “SE” produktů známá zatím jen z iPhonů dokonale promítne.

Zdroje leakera Komiyi obeznámené s plány Applu tvrdí, že příchod Apple Watch SE má Apple naplánovaný konkrétně na březen příštího roku – tedy velmi pravděpodobně na první Keynote toho roku. Hodinky by měly dostat design shodný s modelem Series 3, který by v nabídce Applu nahradily, avšak po hardwarové stránce by byly o poznání výkonnější. Apple by je totiž měl osadit čipsetem S6, který bude tepat i v letošních Apple Watch Series 6. Hodinky by měly dále dostat 16GB úložiště, Bluetooth 5.0, hliníkové tělo a zřejmě i digitální korunku s haptickou odezvou, kterou se v současnosti chlubí jen Series 4 a 5. Poměrně zajímavé je i to, že je má Apple chystat jen v jedné velikostní verzi – konkrétně 42 mm. To velmi pravděpodobně proto, že jsou prodeje větších modelů výrazně vyšší než modelů menších, takže jejich výroba dává daleko větší smysl.

U hodinek bychom se měli dočkat také mezinárodního SOS volání záchranných složek, avšak jeho funkčnost bude jako již tradičně omezena jen na LTE modely. Ty jsou však prodávány jen v zemích, které jim skrze operátory nabízí podporu. Pokud se tedy v Česku do příštího března spuštění této vychytávky tuzemskými operátory nedočkáme, mezinárodní SOS volání nám zůstane opět zapovězeno. Malou náplastí na tuto bolístku by se mohla nicméně stát alespoň cena hodinek, která by se měla shodovat s nynější cenou Apple Watch Series 3. Ta činí konkrétně u 42 mm modelu v Česku příjemných 6590 korun.