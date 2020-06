Nejlepší internetové vtípky na nově představený Playstation 5

Jak jste už jistě slyšeli, minulý týden společnost Sony po opravdu dlouhém čekání ukázala světu design své nové konzole PlayStation 5, jež přijde do prodeje koncem tohoto roku. Na tomto eventu byly představeny i některé hry a máme se opravdu na co těšit. Co se designu samotné konzole týče, většině hráčů se nadčasové vzezření opravdu líbí. Ovšem internetoví vtipálci na sebe nenechali dlouho čekat.

Prakticky okamžitě po uveřejnění designu se sociální sítě začaly plnit obrázky, které si dělaly z konzole legraci. Jednou vidíte PlayStation jako letadlovou loď či Sauronovu věž, o chvíli později jako mrakodrap nebo zobák kachny. Vtípků bylo na internetu skutečně hodně, ty nejlepší si můžete prohlédnout v galerii na boku tohoto odstavce. Ač se to na první pohled nezdá, konzole PlayStation 5 bude opravdu velmi velká. Překvapením rovněž bylo, že vyjde ve verzi s optickou mechanikou a bez ní. Pokud vás zajímají konkrétní hardwarové specifikace, ty najdete pro PS5 zde, pro Xbox Series X pak zde. Z vtípků na novou konzoli od Sony mají radost především vyznavači konkurence od Microsoftu, jelikož Xbox Series X byl terčem posměchu přibližně o půl roku dříve. Tak či onak, obě konzole vyjdou koncem tohoto roku a my opět budeme svědky nekonečných hádek, která konzole je lepší. Jaký je váš favorit?