Sony představilo hry na Playstation 5

Onen den konečně nastal. Japonská herní společnost Sony dlouhé týdny lákala na online událost, kde konečně oznámila očekávané hry pro chystanou konzoli PlayStation 5. Ač to zpočátku vypadalo, že se odhalení nového a inovativního designu nedočkáme, společnost nakonec zcela otočila a nabídla nám pohled nejen na dechberoucí vzhled, ale i detailnější náhled za oponu ovladače DualSense. Zahoďte tedy předsudky spojené s nelichotivým vývojářským kitem a pojďte se s námi podívat na plejádu her nové generace, jež započnou zcela odlišnou éru a s trochou štěstí nabídnou dosud nevídanou úroveň imerze a herního zážitku. Jen se připravte, že seznam bude pořádně dlouhý, protože Sony své fanoušky přece jen po dlouhém čekání neodbude pár polotovary.

Vylepšená verze GTA 5 pro PlayStation 5

Fotogalerie gta 5 gta 5 8 gta 5 5 gta 5 4 +3 Fotek gta 5 2 gta 5 3 Vstoupit do galerie

Pokud jste milovníci staré dobré gangsterské akce GTA 5, jež nedávno oslavila 7. výročí, pak vás nejnovější zprávou jistě potěšíme. Jako první na seznamu během představování her byla totiž vylepšená verze této oblíbené střílečky, která nabídne nejen lepší grafiku, ale i nové a inovativní herní mechaniky. Čeho přesně se dočkáme zatím vývojáři neprozradili, ale soudě podle ukázky se máme na co těšit.

Pokračování Marvel’s Spider-man

První díl Spider-mana pro PlayStation 4 se stal hitem, což pochopitelně vývojáře vedlo k tvorbě dalšího dílu, jenž má tentokrát sledovat další dobrodružství Milese Moralese. Nový engine nečekejte, zato se má hra soustředit na příběh a pořádně komplexní a emocionální vyprávění. Nejpříjemnější novinkou je ale fakt, že se titulu dočkáme již do konce roku.

Nový díl Gran Turismo 7

Fotogalerie gran turismo 7 3 gran turismo 7 gran turismo 7 4 Vstoupit do galerie

Kdo by neznal legendární herní sérii Gran Turismo, kde se proháníte v blyštivých sportovních kárách a túrujete motor na maximum. Duchovní otec Kazunori Jamauči tak neváhal a potěšil fanoušky sedmým dílem, kde nebudou chybět nové vozy, spousta obsahu a především zcela předělaná grafika. Letos se hry sice nedočkáme, ale zato vývojáři slibují, že bude pořádně propracovaná. Ostatně, podívejte se na screeny přímo z ukázky.

Návrat legendární série Ratchet & Clank

Fotogalerie Ratchet and Clank 2 Ratchet and Clank 3 Ratchet and Clank Vstoupit do galerie

Ratchet & Clank k PlayStationu neodmyslitelně patří a tuto skutečnost si zjevně uvědomují i všichni v Sony. Z tohoto důvodu tak studio přispěchalo s s dílem s podtitulem Rift Apart, který nabídne nejen hezčí grafiku než předchůdce, ale i zcela nová dobrodružství a návrat zpět do šíleného světa. Nebude chybět klasický humor, menší hra na nostalgickou strunu a především staré dobré duo, na které jen tak nezapomeneme.

Tajemný Project Athia

Exkluzivní hrou pro konzoli PlayStation 5 má být i nově oznámený Project Athia, pozoruhodný titul, kde se budeme prohánět nezmapovanou přírodou a kochat se prostředím. Na první pohled zaujme grafická stránka, které odpovídá standardům nové generace a především nabízí pohled na dosud neobjevený svět. Na hru si sice počkáme, avšak podle všeho se zatím máme na co těšit. Už jen kvůli akční hratelnosti a osobitosti herního prostředí.

Robotické Stray

Je libo svět plný robotů a prazvláštního mixu cyberpunku a steampunku? Pokud ano, Stray by vám váš tajný sen mohlo splnit. Trailer byl poměrně krátký, a tak lze o příběhu a zasazení jen spekulovat, ale rozhodně půjde o zajímavý námět. Vše se pravděpodobně bude točit kolem robotů, kteří tak nějak převzali nad světem vládu a pohybují se doslova na každém kroku. Ostatně, to můžete podle screenshotů z ukázky posoudit sami.

Psychedelická střílečka Returnal

O nové střílečce z dílny studia Housemarque se spekuluje již dlouho, avšak až nyní jsme ji poprvé mohli vidět naživo. Půjde tak opět o pořádně psychedelický a šílený zážitek plný zvratů, náruživých soubojů a především prozkoumávání prazvláštního světa. Vžijeme se do role jakési astronautky, která uvízla na cizí planetě a pochybuje o svém zdravém rozumu. Těšte se tak na notně psychologický a komplexní příběh, který vám nedá spát.

Pokračování Little Big Planet

Fotogalerie Sackboy A Big Adventure 2 Sackboy A Big Adventure 3 Sackboy A Big Adventure Vstoupit do galerie

V souvislosti s oznámením nové konzole pochopitelně nemůže Sony zapomenout ani na dílo, které tuto značku provází již pořádně dlouhou dobu. A tím je Little Big Planet, které sice na PlayStation 4 příliš kladné ohlasy neposbíralo, ale zato si stále drží svou fanouškovskou základnu. V dalším díle s podtitulem Sackboy: A Big Adventure se tak podíváme na zoubek dalšímu dobrodružství, avšak příliš vysoké naděje si raději nedělejte. Přinejlepším může hra příjemně překvapit.

Multiplayerová akce Destruction Allstars

Na řadu se dostaly i menší hry, které mají se samotnou konzolí společného jen pramálo. Jednou z nich je i frenetická akce Destruction Allstars, která svou stylizací nápadně připomíná Sunset Overdrive. Zatím to vypadá na typickou oddechovou řežbu pro více hráčů, která ničím příliš nepřekvapí. Přesto se očividně můžeme těšit na jednoduchou, ale zábavnou střílečku, která potěší.

Fantasy adventura Kena: Bringe of Spirits

Pokud máte spíše sklony k útěku do fantasy světů, příjemná hříčka Kena: Bringe of Spirits vám jistě udělá radost. Jedná se o hru s nejen estetickou vizuální stránku, ale i elegantní hratelností a především zajímavým příběhem.

Komiksová Goodbye Volcano High

Fotogalerie Goodbye Volcano High 5 Goodbye Volcano High 3 Goodbye Volcano High 2 Vstoupit do galerie

Podstatnou položkou na seznamu byla i komiksová příběhová hra Goodbye Volcano High, která by mnohým svým zasazením a stylem mohla mírně evokovat Life is Strange. Opět totiž zavítáme do prostředí střední školy, jen s tím rozdílem, že místo lidí budeme interagovat se zvířaty. Vše se bude točit zejména kolem příběhu, který má být pořádně emocionální, napínavý a jak už to tak se střední školou bývá, obsahovat i nejeden zvrat.

Oddworld: Sandstorm

Jakýmsi evergreenem na poli konzolových her je i sága Oddworld, která má notně zajímavé, byť mírně pozapomenuté univerzum. Vývojáři se tak ku příležitosti příchodu nové generace rozhodli sérii oživit a přispěchat s novým dílem s podtitulem Sandstorm, jenž nabídne nové dobrodružství a především celou řadu herních mechanik a prvků, které u předchůdců chyběly. Dle nejnovějších informací to navíc vypadá, že bychom se hry mohli dočkat už zkraje příštího roku.

Mysteriózní Ghostwire: Tokyo

Další neméně zajímavou hrou je i Ghostwire: Tokyo. Na první pohled obyčejná akční hra zasazená v japonském hlavním městě totiž nabízí daleko více a pod pokličkou ukrývá nejen mysteriózní příběh, ale i možnost využít nejrůznější nadpřirozené schopnosti. Hlavní protagonista je jakýmsi vyvoleným, který má k dispozici přechod do jiného, o poznání temnější světa, kde na něj uvítací delegace rozhodně čekat nebude.

Prozkoumávání vesmíru v Jett: The Far Shore

Fotogalerie Jett The Far Shore 2 Jett The Far Shore 3 Jett The Far Shore 4 Jett The Far Shore Vstoupit do galerie

Her zaměřených na objevování tajemství vesmíru jsme za posledních pár let zažili již nespočet, ale v případě Jett: The Far Shore půjde o zcela unikátní a nevídaný zážitek. Podle všeho bude totiž na nás, na jakou planetu se vydáme. Představte si takové No Man’s Sky, jen s tím rozdílem, že se dočkáme propracovanějšího prostředí a především decentního příběhu. A to již do konce roku, kdy vývojáři slibují vydání.

Fantasy řežba Godfall

Při oznámení nových her pochopitelně nechtělo zahálet ani legendární studio Gearbox, které má za sebou například vynikající sérii Borderlands. Aby toho nebylo málo, vytasili se vývojáři s fantasy řežbou Godfall, kde nás údajně má čekat celá řada magických předmětů a ničivých zbraní. Co bude přesně cílem se pravděpodobně dočkáme až v blízké budoucnosti, ale dle ukázky to vypadá, že next-gen grafika chybět rozhodně nebude.

Odpočinkové dobrodružství Solar Ash

Pozornost fanoušků zaujala také zajímavé adventura Solar Ash, která nápadně připomíná například Journey nebo Fe. Jen s tím rozdílem, že kromě příběhu vsází více na hratelnost a podle všeho nabídne i spoustu dalších inovativních prvků. Trailer nám sice o samotném konceptu napověděl minimálně, ale soudě dle stylizace se o pohlcující zážitek pravděpodobně bát nemusíme.

Pokračování proslulé ságy Hitman III

Fotogalerie hitman iii 2 hitman iii 3 hitman iii 4 Vstoupit do galerie

Pamatujete si ještě na starého dobrého agenta 47, který se dokázal infiltrovat téměř kamkoliv a udělat na daném místě pořádnou paseku? Inu, nejnovější díl Hitman sklidil řádný úspěch a byla by škoda toho nevyužít. Proto vývojáři z IO Studios přispěchali s třetím pokračování, které svým pořadovým číslem sice může mírně mást, ale náplň má být úplně stejná jako v předchůdci. Nebude tak chybět likvidování cílů, grafika nové generace a spousta vedlejších misí a úkolů. Vydání se máme dočkat již v lednu roku 2021.

Testovací demo Astro’s Playroom

Pokud jste zakoupili konzoli PlayStation 4 těsně po vydání, nebo snad využili virtuální realitu, jistě si pamatujete na technologické demo, které mělo předvést možnosti ovladače a PSVR. Ostatně, to samé nás čeká i u ovladače DualSense v nové hříčce Astro’s Playroom, kde si vyzkoušíme jednotlivé funkce a naučíme se s gamepadem správně pracovat. Opět se tak na naše obrazovky vrátí i roztomilí robůtci a příjemný způsob, jak si novou technologii osahat.

Adventurní hříčka Little Devil Inside

Fotogalerie Little Devil Inside 2 Little Devil Inside 4 Little Devil Inside Vstoupit do galerie

Jednoduchá a explorativní hříčka Little Devil Inside vypadá sice poměrně tuctově, ale zato má podle vývojářů nabídnout odpočinkový průzkum prostředí a příjemný způsob jak na chvíli uniknout od každodenní reality. Jen se nenechte zmást, ne všude bude vítáni a leckde si budete muset dát pořádný pozor. O co přesně půjde se dozvíme brzy, ale zatím to vypadá na pěkně roztomilou podívanou.

Tradiční NBA 2K21

Basketbalová sportovní série NBA je již takovým každoročním evergreenem, bez něhož by se oznamování nových her neobešlo. Zatímco předchozí ročníky se kromě soupisů hráčů a mírných vylepšení v oblasti hratelnosti nikam příliš neposouvaly, nejnovější přírůstek má z výkonu konzole vytěžit maximum a nabídnout fotorealistickou grafiku. Zda se jedná o marketingový tahák, nebo slibnou malou revoluci je ve hvězdách, ale rádi se necháme překvapit.

Jednoduchá hříčka Bugsnax

Spíše nezávislou hříčkou pro PlayStation 5 bude i Bugsnax od tvůrce Octodad, kde se podíváme na ostrov plný roztodivných stvoření. Žádný hluboký příběh ani epickou hratelnost nečekejte, titul má sloužit spíše jako ochutnávka a menší projekt. Do karet hraje studio i skutečnost, že se hry dočkáme již o Vánocích, což rozhodně řadu fanoušků přiměje po tomto netradičním počinu sáhnout.

Poctivý remake Demon’s Souls

Pokud máte sadomasochistické choutky, jistě jste již zavadili o Dark Souls. To pravděpodobně ale netušíte, že má tato série svého ještě temnějšího, o poznání náročnějšího a staršího bratříčka, kterého však pamatuje už jen několik málo fanoušků. Pakliže vám tedy dosud Demon’s Souls unikalo, nyní budete mít perfektní příležitost vše dohnat. Ředitel PlayStationu Šuhej Jošida totiž potvrdil kompletní poctivý remake od studia FromSoftware, díky němuž si tento kultovní titul užijí i mladší hráči.

Duchovní nástupce Dishonored v podobě Deathloop

Série Dishonored patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější stealth hry, a to právoplatně. Vývojáři z Arkane Studios si totiž dali na mechanikách pořádně záležet a každý se může v tichém likvidování nepřátel vyřádit po svém. Byl ale čas na změnu, a tak tvůrci přišli s duchovním nástupcem v podobě Deathloop. Jak již název napovídá, ocitneme se ve smrtelné smyčce, kdy budeme muset uniknout z ostrova, aniž bychom zemřeli. Mezitím nás budou nahánět snad všichni tamní obyvatelé a bude jen na nás, abychom vymysleli perfektní strategii.

Na scénu se vrací osmý díl hororového Resident Evil s podtitulem Village

Pravým a nefalšovaným překvapením celého eventu bylo oznámení osmého dílu legendární série Resident Evil s podtitulem Village. Nejednalo se však o ledajaké oznámení, vývojáři nás totiž celou dobu tahali za nos a hru prezentovali jako další tuctový horor po vzoru Outlastu. Až během poslední scény se však vše otočilo a fanoušci zjistili, oč se doopravdy jedná. Hra se výrazně inspiruje u Resident Evil 7 a nabídne pohled z první osoby i podobné zasazení. Uvidíme, s čím dál studio ještě překvapí.

Psychologické sci-fi Pragmata

Předposledním přírůstkem na seznam bylo psychologické sci-fi Pragmata, které sice neodhalilo nic podstatného, ale zato nám nabídlo pohled na městskou scenérii a zběsilý úprk na Měsíc. Co přesně si pod tímto titulem představit je zatím otázkou, ale soudě dle ukázky to vypadá, že nepůjde o ledajakou střílečku. Podrobnosti se nicméně dozvíme až za nějaký čas, už jen kvůli tomu, že je vydání plánováno na rok 2022.

Postapokalyptické přežívání v Horizon: Forbidden West

Fotogalerie horizon forbidden west 2 horizon forbidden west 4 horizon forbidden west 5 horizon forbidden west Vstoupit do galerie

Poslední třešničkou na dortu bylo oznámení pokračování Horizon: Zero Dawn, tentokrát s podtitulem Forbidden West. Opět se vydáme mezi robotické dinosaury, jen s tím rozdílem, že tentokrát budeme čelit i dalším kmenům a zcela neznámému prostředí. Grafika vypadá na poměry nové generace zkrátka luxusně a lze očekávat, že hratelnost na tom nebude jinak a plně využije všech předností konzole. Uvidíme, jakých novinek se dočkáme tentokrát. Jisté ale je, že vývojáři z Guerilla Games opět nabídnou nezapomenutelný herní zážitek.