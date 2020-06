Víme, kdy bude představen PlayStation 5

Minulý týden jsme vás informovali, že společnost Sony zrušila akci, kde se s nejvyšší pravděpodobností měl ukázat i design chystaného PlayStationu 5. Vše kvůli nepokojům ve Spojených státech. Nyní ale máme nové datum, kde by nás představení nové konzole od Sony nemělo minout. Moudřejší budeme ohledně nového PlayStationu už 11. června ve 22:00 našeho času.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd

— PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020