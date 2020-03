Microsoft odhalil technické specifikace chystaného Xboxu Series X

Tento rok se má nést v duchu nových herních konzolí. Už minulý rok nám Microsoft ukázal design svého chystaného Xboxu Series X, který se má stát nejvýkonnější konzolí na světě. Jeho konkurence v podobě PlayStationu 5 od Sony ale neustále mlčí a my v souvislosti s touto konzolí známe tak maximálně logo. Za tento fakt může i koronavirus, jenž má na svědomí zrušení několika herních konferencí, na kterých se s představením nového PlayStationu počítalo. Neustále platí, že obě konzole by měly vyjít před Vánoci tohoto roku. I nad tímto ovšem visí otazník. Byť obě společnosti nic takového neřekly, někteří analytici si myslí, že vzhledem k současné situaci se vydání obou konzolí odloží na rok 2021.

Jak uvádíme výše, ani Microsoft nic takového nepotvrdil. Na druhou stranu dnes oznámil, co za hardware nalezneme v chystaném Xbox Series X. V tabulce, kterou můžete najít i na Alze, pod tímto odstavcem můžete vidět srovnání Xboxu Series X, Xboxu One X a Xboxu One S.

Nutno říct, že se jedná o pěkný skok kupředu. Nyní už jen čekat, které exkluzivity jako první s Xboxem Series X dorazí. Co si o hardwaru v této next-gen konzoli od Microsoftu myslíte? Zláká vás, nebo zůstanete u své současné generace? Roli bude taky jistě hrát cena, ta ale ještě známá není.