Týden ve světě Applu očima Androiďáka (8. – 12. 6. 2020)

V tomto novém druhu článků vám každý týden budeme přinášet řadu posledních zajímavostí ze světa společnosti Apple. Nepůjde však o klasický souhrn článků, ale o „okořeněný“ pohled uživatele Androidu, který má na Apple pravděpodobně jiný názor než většina čtenářů. Může tak nabídnout jiný pohled na věc, nebo přiblížit způsob, jakým danou věc dělají u konkurence. Jaký tedy byl v jeho očích tento týden?

iOS 13.5.1 nepatrně zhoršuje výdrž baterie téměř všech iPhonů

V minulém týdnu vydal Apple menší aktualizaci iOS 13.5.1, která přinesla několik oprav. Už po vydání se uživatelé zaměřili na testy rychlosti, které nedopadly příliš dobře. Tento týden přišel na řadu test výdrže baterie a výsledky dopadly stejně špatně jako u rychlosti. U drtivé většiny iPhonů je vidět horší výdrž. Vyvstávají tak otázky, co všechno Apple doopravdy v aktualizaci upravil. Samozřejmě i u Androidu se občas objeví problémovější aktualizaci, i když si z poslední doby vybavuji problémy pouze u přechodu na úplně novou verzi Androidu. Menší opravné aktualizace jsou ve velké většině bezproblémové. Obzvlášť u hlavních výrobců jako je Google, Samsung nebo třeba Huawei.

Nové Macy s vlastními procesory představí Apple již na letošní WWDC

O Macích s ARM procesorem se už mluví několik let. Podle posledních informací naštěstí čekání nebude dlouhé. Představení bychom se měli dočkat již za necelé dva týdny na WWDC. Rozhodně se jedná o velkou a důležitou změnu nejen pro Apple, ale IT svět obecně. Z pohledu Androidu by Macbooky s ARM procesory mohly nastartovat nové druhy chromebooků, které by mohly rovněž běžet na ARMu. Mimo jiné by to znamenalo lepší podporu Android aplikací a her. Apple navíc může být průkopníkem i pro Google, který několik let chystá vlastní ARM čipset anebo Samsung, který také nespí a plánuje pro čipsety Exynos mnoho změn. Mimo jiné třeba grafické čipy od AMD.

Nativní podpora nahrávání hovorů v iOS 14 je v ohrožení

Na počátku týdne se objevily spekulace o tom, že Apple chystá do iOS 14 možnost nahrávání hovorů, včetně Facetime. Zmínky o této funkci se objevily v uniklém kódu betaverze iOS 14. O několik dní později se nicméně již mluvilo o tom, že má jít o funkci určenou pouze zaměstnancům Apple, která nebude zpřístupněna uživatelům. Už při prvním čtení zprávy jsem měl o funkci nahrávání hovorů v iOS pochyby. Jedním z důvodů je to, že Google tuto funkci odstranil před více než dvěma roky v Androidu 9 Pie. Několik výrobců nabízelo i vlastní řešení, které nebylo závislé na funkci od Googlu. Jenže i těchto pár výrobců nakonec ustoupilo a nahrávání hovorů zrušilo. Podobně dopadla i většina aplikací třetích stran.

Nechci být poslem špatných zpráv, ale stejně jako Android telefony, i Apple musí dodržovat zákony Evropské unie. Oficiální podpora nahrávání hovorů na Androidu zmizela se zavedením GDPR, což je nařízení o ochraně osobních údajů. A i když GDPR výslovně nezakazuje nahrávání hovorů, tak výrobci/vývojáři musí splnit velké množství podmínek, jinak jím hrozí pokuty a další postihy. Výsledek je tedy takový, že nahrávání hovorů z Android telefonů téměř vymizelo. Samozřejmě existují neoficiální cesty, jak si nahrávání aktivovat. Jsou však potřeba root práva a v případě iOS pak jailbreak. Pokud by se však nakonec ukázalo, že Apple opravdu chystá nahrávání hovorů, tak bude zajímavé sledovat, jestli společnost vyhoví nařízení GDPR, anebo zkrátka nahrávání v EU deaktivuje.