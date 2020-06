IOS 13.5.1 nepatrně zhoršuje výdrž baterie téměř všech iPhonů

Jakmile Apple vydá aktualizaci, pozornost většiny uživatelů se upře na testy rychlosti a výdrže baterie, protože to nás často zajímá nejvíce. Minulý týden jste na našem magazínu mohli vidět test rychlosti, který opravdu moc dobře nedopadl. Nyní přichází na řadu test baterie provedený v Geekbench 4, a to na iPhonech SE, 6S, 7, 8, XR, 11 a SE 2020. Na test si můžete udělat obrázek sami v odkazu umístěném pod odstavcem. V grafu na konci videa můžete dokonce vidět porovnání iOS 13.5.1 s verzemi 13.5, 13.4.1, 13.4 a 13.3.1.

Nutno říct hned na začátku, že výdrž na jedno nabití je u drtivé většiny iPhonů o něco horší. Byť se mnohdy jedná jen o desítky bodů, rozhodně to není dobrá zpráva. U iPhonu SE první generace se počet bodů dosažných v testu snížil ze 1770 na 1760. U iPhonu 6S pak z 1870 na 1850. Jediný, co si polepšil, je iPhone 7, jenž dosáhl na 2144 bodů oproti dřívějším 2135. U IPhonu 8 vidíme pokles o 50 bodů. Jak na horské dráze je to s testy baterie u iPhonu XR a 11. IPhone XR v testu klesl z 3583 na 3392 body, iPhone 11 pak z 3928 na 3754. Tento model ve srovnání s iOS 13.4 dokonce ztratil přes 300 bodů. Bodové ohodnocení v tomto testu ztratil i nejnovější iPhone SE 2020, který získal 2495 (oproti 2313). I když to v praxi znamená, že zařízení vydrží o minuty či desítky minut méně, rozhodně to není pro žádného jablíčkáře přívětivou informací, neboť Apple vždy deklaroval, že novější systémy atributy rychlosti a výdrže vždy zlepšují. Zaznamenali jste po aktulizaci na iOS 13.5.1 nějaké změny ve výdrži baterie?