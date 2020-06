Nové Macy s vlastními procesory představí Apple již na letošní WWDC

Zatímco u iPhonů, iPadů, Apple Watch, iPodů touch či Apple TV vsází Apple již řadu let na vlastní procesorová řešení, v Macích je tomu přesně naopak. Namísto vlastních procesorů v nich totiž liž poměrně dlouho používá procesory z dílny Intelu, jejichž kvalita není dle naprosté většiny odborníků v posledních letech příliš vysoká. Kalifornský gigant proto již relativně dlouho pracuje na vlastních počítačových procesorech, díky kterým by se mohl s Intelem rozloučit. A jak se zdá, první vlaštovka z tohoto odvětví by se měla světu představit již za necelé dva týdny.

Příchod Maců s ARM procesory nebo chcete-li procesory z dílny Applu byl mnohými analytiky prorokován až na konec letoška či začátek příštího roku. Podle velmi dobře informované agentury Bloomberg je nicméně Apple odhodlán první ARM procesory představit už na letošní WWDC. A jelikož by bylo poměrně zvláštní ukázat světu procesor bez hardwaru, který bude pohánět, velmi pravděpodobně se dočkáme spolu s představením procesoru i představení prvního Macu či Maců, které budou novinkou osazeny. Jako nejžhavější adept se v tuto chvíli zdá buď MacBook Air nebo oživený 12” MacBook.

Zdroje Bloombergu bohužel neprozradily, zda si procesor odbude jen malé představení, na které Apple naváže za pár měsíců velkolepým launchem, či zda budou stroje s novinkou uvolněny v horizontu několika týdnů po WWDC. V redakci se nicméně přikláníme spíše ke druhé variantě, jelikož Apple již několikrát Apple k pomyslné předpremiéře svého produktu využil. Jasno budeme nicméně mít až po skončení úvodní Keynote letošní WWDC, která je naplánována na pondělí 22. června.