MacBooky s procesory z dílny Applu dorazí zřejmě dříve, než se původně očekávalo

Že Apple pracuje na vlastních procesorech pro počítače není již řadu měsíců žádným tajemstvím. Přestože kalifornský gigant tento projekt zatím nepotvrdil, z jeho kroků na poli náboru zaměstnanců, patentů a úniků informací je naprosto jasné, že právě na vývoji konkurence Intelu pracuje. A jak se nyní podle zdrojů leakera @choco_bit zdá, daleko od dokončení svého plánu není.

Analytici obecně předpokládají, že první Macy s čipsety z dílny Applu dorazí na pulty obchodů v roce 2021. Jejich vývoj totiž dle jejich zpráv ještě není ve finální fázi a kvůli pandemii koronaviru ještě chvíli ani nebude. Podle informací výše zmíněného leakera je však v tomto směru vše zcela jinak, jelikož se Applu nyní vývoj daří skvěle a díky tomu bude schopen Macy s ARM procesory světu ukázal dříve, než se předpokládalo. Kdy tomu tak bude sice leaker neprozradil, v kuloárech se však šušká už o letošní WWDC či podzimu, kde by se mohla novinka alespoň mírně mihnout a své představování by dokončila o pár měsíců později.

Co přesně od procesoru z dílny Applu očekávat není v tuto chvíli jasné. Z pohledu Applu však bude jeho hlavní devízou odproštění se od závislosti na jiných společnostech v čele s Intelem. Díky tomu by tak měl Apple daleko větší volnost pří vývoji stroje, jelikož by si jeho hlavní komponenty navrhoval přesně dle svých a jeho potřeb. To by se následně pozitivně podepsalo i na samotných Macích. Daní za volnost by nicméně měla být dle některých analytiků vyšší cena, která by mohla poznamenat prodeje.