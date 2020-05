Apple zintenzivňuje boj proti odkládání aktualizací pro macOS

Ne každá aktualizace operačního systému macOS a potažmo i ostatních OS Applu se podaří podle představ uživatelů. Zatímco však v případě watchOS nejsou přešlapy ze strany kalifornského giganta zpravidla nikterak velké a u iOS a iPadOS se dá zase snadno downgradovat, u macOS je každý krok vedle problém, jelikož jsou u něj návraty na předešlé verze velmi komplikované. Mnozí uživatelé proto raději s aktualizacemi vyčkávají a to klidně i dlouhé měsíce, jelikož jsou se svými stávajícími verzemi macOS spokojení natolik, že je zkrátka nepotřebují měnit. To se však Applu příliš nelíbí a v posledním updatu macOS 10.15.5 a doplňkových aktualizacích macOS Mojave a High Sierra se to rozhodl dát jasně najevo.

Fotogalerie macOS Catalina 1 macOS Catalina 2 macOS Catalina 3 macOS Catalina 4 +7 Fotek macOS Catalina 5 macOS Catalina 6 macOS Catalina 7 macOS Catalina 8 macOS Catalina 9 macOS Catalina 10 Vstoupit do galerie

Každý update se hlásí o své místo jasnou červenou notifikací svícící na ikoně Předvoleb systému, potažmo pak vyjížděcím oknem upozorňujícím uživatele, že je aktualizace k dispozici. Tyto prvky jsou však samozřejmě pro někoho, kdo odmítá na novější systém přejít, otravné a proto bylo doposud možné je vcelku snadno deaktivovat přes Terminál. Suverénně nejvyužívanějším terminálovým příkazem, který umožňoval skrytí oznámení pro nový udpate, byl softwareupdate –ignore „macOS Catalina”. Právě ten však přestal s příchodem nových verzí macOS fungovat s tím, že po jeho zadání vás Mac upozorní na to, že je zastaralý. To však není ani zdaleka vše. V další zprávě po zadání updatu totiž Apple informuje uživatele o tom, že možnost ignorovat jednotlivé aktualizace pomocí příkazů bude v budoucích verzích macOS odstraněna. To jinými slovy znamená, že zbylé terminálové příkazy, které ignorování updatu umožňovaly, budou vyřazeny z provozu.

Podobné kroky ze strany Applu nejsou rozhodně ničím překvapivým. Pravdou totiž je, že každý vydaný update doporučuje uživatelům instalovat bez ohledu na jeho chybovost, jelikož zpravidla přináší i řadu oprav a bezpečnostních vylepšení. A jelikož je pro něj bezpečnost již řadu let na prvním místě, je jasné, že své uživatele tlačí do updatu, který je dle něj nejlepší možností pro její udržení.