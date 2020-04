Vývojářům se na iPhonu podařilo spustit Linux s grafickým prostředím

1. dubna jsme si na vás, naše věrné čtenáře, připravili klasický aprílový žertík. V něm jste se mohli dočíst o tom, že Apple vydal nový iPhone 9, a to společně s podporou operačního systému Android. Nyní se však ukázalo, že náš magazín není věnován jen Applu a technologiím, ale také předvídání budoucnosti. Nového iPhonu, byť s označením SE, jsme se skutečně před několika dny dočkali, a co se týče podpory operačního systému Android, tak ani v tomto případě nejsme od pravdy daleko. Vývojáři z Project-insanity se totiž již delší dobu snaží do jablečných telefonů nahrát fungující operační systém Linux, na kterém je mimo jiné stavěn také Android.

Před několika dny se vývojářům z Project-insanity úspěšně podařilo „prolomit“ určité hardwarové zabezpečení, díky kterému byli na iPhonu 7 schopni modifikovat a nahrát systémové obrazy. V minulých pokusech se vývojáři snažili do iPhonu 7 nahrát funkční verzi Linuxu stejnou technikou, kterou využívá společnost Corellium – a nutno podotknout, že úspěšně. Pokud jste ještě o společnosti Corellium neslyšeli, tak se jedná o kontroverzní společnost, která se nejednou zapletla do soudních tahanic s Applem, a to především kvůli virtualizaci operačního systému iOS. Pro spuštění iOS jste tak nepotřebovali vlastnit iPhone, jelikož vám Corellium takový „virtuální iPhone“ vytvořilo ve webovém prostředí.

V posledním příspěvku od vývojářů z Project-insanity se můžete konkrétně dočíst o tom, že se podařilo zprovoznit Linux na iPhonu 7, a to společně se zobrazovacím protokolem Wayland. To znamená, že se při nahrání Linuxu do iPhonu nemusí celý systém ovládat příkazovým řádkem, ale právě klasickým grafickým prostředím. Pokud patříte mezi koumáky, a pokud máte doma nevyužitý iPhone 7, tak pro vás mám dobrou zprávu – v onom posledním příspěvku se totiž nachází návod, ve kterém je krok po kroku pospáno, jak si Linux můžete do jablečného telefonu nainstalovat i vy. Nutno však podotknout, že se v tomto případě může cokoliv zvrtnout a samozřejmostí je také fakt, že pokud se do procesu pustíte, ztratíte záruku na zařízení. Pokud navíc nepatříte mezi zdatné „ajťáky“, tak instalaci Linuxu na iPhone rozhodně vynechejte – jedná se o postup určený jen pokročilým uživatelům. Pro nás, jakožto obyčejné smrtelníky to znamená, že na iPhonu doopravdy lze spustit jiný operační systém než iOS. Dost možná se tak za nějakou dobu dočkáme jednoduchého postupu, s jehož pomocí budeme schopni přepínat mezi sebou operační systémy iOS a Linux, popřípadě Android.