Peklo zamrzlo: Na iPhone si nyní můžete nainstalovat Android

Společnost Corellium, která se v minulosti dostala do problémů s Applem kvůli virtualizaci operačního systému iOS, má další zářez na pažbě. Vývojáři z Corellium totiž včera vydali první beta verzi nástroje, díky kterému si můžete na svůj iPhone nainstalovat Android. Vše, co k tomu potřebujete, je funkční iPhone, na kterém je aplikovaný jailbreak checkra1n. Poté už si stačí stáhnout samotné soubory nástroje s názvem Project Sandcastle a můžete se pustit do instalace.

Samozřejmě, celá instalace probíhá jen a jen na vaše vlastní nebezpečí. Tento článek má pouze informativní charakter a magazín Letem světem Applem není zodpovědný za jakékoliv následky, které mohou tímto postupem vzniknout. Prozatím instalace Androidu funguje pouze na iPhone 7 a 7 Plus, avšak na stránkách Project Sandcastle se nachází tabulka, která naznačuje, že by se podpora měla rozšířit na všechny modely iPhonů, a to od 6 až po 11 Pro. Zajímavý je však fakt, že i když se k instalaci Androidu na iPhone využívá hardwarové chyby checkm8, tak se v tabulce možných podporovaných zařízení nachází i nejnovější zařízení. Hardwarová chyba je totiž součástí pouze iPhonů X a starších.

Jak už jsem zmínil v úvodu, tak v této první beta verzi je použitelný pouze iPhone 7 a 7 Plus. I přesto však stále nefunguje plno funkcí, v čele s Bluetooth, zvukem, mobilními daty, či například fotoaparátem. Tabulka, kterou si můžete zobrazit u tohoto odstavce, se však pomalu zaplňuje. Kdo ví, třeba se za několik dní či týdnů dočkáme 100% fungujícího Androidu, který si bude moci každý z nás nainstalovat na iPhone. Můžeme však s jistotou očekávat, že se tento krok rozhodně nebude líbit Applu, který udělá všechno proto, aby společnost Corellium a její snažení opět zastavil.